28 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
Тренерам дворовых футбольных команд будут выплачивать премии за победу в соревнованиях на кубок Губернатора

Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Итоги регионального турнира по дворовому футболу станут известны в ближайшее время, сейчас идет финальный этап.  В соревнованиях участвует большое количество детей из всех районов области. Это направление, которое власти планомерно развивают уже на протяжении нескольких лет, переросло в отдельную региональную программу.

-Ежегодно в спорт вовлекаем все больше детей, предоставляя каждому ребенку возможность для физического развития вне зависимости от материального положения семьи.
Для реализации этих решений сформирован коллектив наставников и инструкторов. Это неравнодушные люди, которые помогают детям и в некоторых случаях прокладывают для них путь в профессиональный спорт. И их необходимо поддерживать. Ранее мы уже принимали решение по премиям для тренеров по дворовому хоккею, чьи команды стали победителями областных соревнований. Считаю правильным распространить их и на дворовый футбол,- сказал Роман Бусаргин.

за 1 место - 50 тысяч рублей;
за 2 место - 30 тысяч рублей;
за 3 место - 20 тысяч рублей.

По словам губернатора, перед министерством спорта поставлена задача в кратчайшие сроки проработать данное решение с точки зрения нормативно-правовых актов. Кроме того, необходимо подумать над темой расширения тренерского состава. Чем больше наставников, тем больше детей смогут воспользоваться этой возможностью.