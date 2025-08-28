В Саратове обустроили восемнадцатый родник на Кумысной поляне

просмотров: 126

Сегодня на территории памятника природы Кумысная поляна у подножия Вишневой горы в Саратове состоялось открытие 18 благоустроенного родника «Свято-Алексеевский». Благоустройству и развитию памятника природы большое внимание уделяет губернатор области Роман Бусаргин. Ежегодно приводятся в порядок родники на территории Кумысной поляны.На мероприятии присутствовали министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, сотрудники профильного ведомства, представители подрядной организации, осуществлявшие ремонт, благотворители, местные жители и журналисты.«Работы по обустройству «Свято-Алексеевского родника» завершены в полном объеме. Сделан каптаж, возведена подпорная стенка, забетонирована и выложена плиткой площадка ограждения родника, обустроена зона отведения воды в пруд-накопитель. Прилегающая территория выровнена и засыпана щебенкой», - перечислил проведенные работы министр Константин Доронин.Ключ отреставрировали за счет средств из областного бюджета и благотворителей.Вода в источнике соответствует санитарным правилам.Развитие и благоустройство памятников природы соответствует целям и задачам реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».