27 августа 2025 СРЕДА
Новости
19:01 | 27 августа
Саратовские бойцы готовятся к выполнению задач в зоне СВО
16:00 | 27 августа
Саратовские лесхозы оснащают беспилотными летательными аппаратами для борьбы с пожарами
14:00 | 27 августа
В Петровске благоустроят Привокзальную площадь, в Аткарске – улицы Локомотивную и Серова
13:30 | 27 августа
Техник-лаборант из Саратова завоевала первое место в конкурсе по заправке самолетов
12:30 | 27 августа
В августе саратовские кинотеатры покажут современную версию повести А.Гайдара «Тимур и его команда»
11:30 | 27 августа
В модернизированных кинозалах Саратовской области показывают отечественные кинофильмы
10:40 | 27 августа
В поселке Мокроус появились сразу две благоустроенные территории
15:00 | 26 августа
В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»
14:13 | 26 августа
Общественник отметил перспективность наставничества для участников СВО
14:12 | 26 августа
Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские бойцы готовятся к выполнению задач в зоне СВО

Новости
На полигоне в Саратовской области прошли итоговые занятия бойцов, которые вскоре отправятся в зону специальной военной операции. Военные отработали применение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».



Координирует оттачивание навыков стрельбы командир роты Иван с позывным «Флот». За самоотверженность и отвагу, проявленные при эвакуации «Солнцепека» из-под обстрела, военнослужащий награжден орденом Мужества.

ТОС применяется для поддержки пехотных подразделений перед штурмом. Отработка идет по укрепленным районам противника, долговременным огневым точкам и бронированной технике▫️, — поделился боец.

Также в рамках занятий продемонстрировали навыки управления БПЛА и FPV-дронами — ключевым оружием спецоперации.

Подробнее — в сюжете телеканала «Саратов 24» .

Напомним, пополнить ряды подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, можно обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Саратов, ул. Буровая, д. 36. Подробнее по номеру: 8 (8452) 38-19-20 или 117.

С учетом всех выплат саратовцы могут получить уже в первый месяц службы до 3,7 млн рублей. За первый год службы — до 6,5 млн рублей.