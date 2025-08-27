Саратовские бойцы готовятся к выполнению задач в зоне СВО
На полигоне в Саратовской области прошли итоговые занятия бойцов, которые вскоре отправятся в зону специальной военной операции. Военные отработали применение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».
Координирует оттачивание навыков стрельбы командир роты Иван с позывным «Флот». За самоотверженность и отвагу, проявленные при эвакуации «Солнцепека» из-под обстрела, военнослужащий награжден орденом Мужества.
ТОС применяется для поддержки пехотных подразделений перед штурмом. Отработка идет по укрепленным районам противника, долговременным огневым точкам и бронированной технике▫️, — поделился боец.
Также в рамках занятий продемонстрировали навыки управления БПЛА и FPV-дронами — ключевым оружием спецоперации.
Подробнее — в сюжете телеканала «Саратов 24» .
Напомним, пополнить ряды подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, можно обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Саратов, ул. Буровая, д. 36. Подробнее по номеру: 8 (8452) 38-19-20 или 117.
С учетом всех выплат саратовцы могут получить уже в первый месяц службы до 3,7 млн рублей. За первый год службы — до 6,5 млн рублей.
Координирует оттачивание навыков стрельбы командир роты Иван с позывным «Флот». За самоотверженность и отвагу, проявленные при эвакуации «Солнцепека» из-под обстрела, военнослужащий награжден орденом Мужества.
ТОС применяется для поддержки пехотных подразделений перед штурмом. Отработка идет по укрепленным районам противника, долговременным огневым точкам и бронированной технике▫️, — поделился боец.
Также в рамках занятий продемонстрировали навыки управления БПЛА и FPV-дронами — ключевым оружием спецоперации.
Подробнее — в сюжете телеканала «Саратов 24» .
Напомним, пополнить ряды подразделений, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, можно обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Саратов, ул. Буровая, д. 36. Подробнее по номеру: 8 (8452) 38-19-20 или 117.
С учетом всех выплат саратовцы могут получить уже в первый месяц службы до 3,7 млн рублей. За первый год службы — до 6,5 млн рублей.