27 августа 2025 СРЕДА
Новости
19:01 | 27 августа
Саратовские бойцы готовятся к выполнению задач в зоне СВО
16:00 | 27 августа
Саратовские лесхозы оснащают беспилотными летательными аппаратами для борьбы с пожарами
14:00 | 27 августа
В Петровске благоустроят Привокзальную площадь, в Аткарске – улицы Локомотивную и Серова
13:30 | 27 августа
Техник-лаборант из Саратова завоевала первое место в конкурсе по заправке самолетов
12:30 | 27 августа
В августе саратовские кинотеатры покажут современную версию повести А.Гайдара «Тимур и его команда»
11:30 | 27 августа
В модернизированных кинозалах Саратовской области показывают отечественные кинофильмы
10:40 | 27 августа
В поселке Мокроус появились сразу две благоустроенные территории
15:00 | 26 августа
В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»
14:13 | 26 августа
Общественник отметил перспективность наставничества для участников СВО
14:12 | 26 августа
Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские лесхозы оснащают беспилотными летательными аппаратами для борьбы с пожарами

Новости
Саратовские лесхозы оснащают беспилотными летательными аппаратами для борьбы с пожарамиСаратовские лесхозы оснащают беспилотными летательными аппаратами для борьбы с пожарами


«В лесхозах имеется 23 беспилотных летательных аппарата, которые были закуплены в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Экология». Квадрокоптеры позволяют с высоты более 50 метров и радиусом действия 6 км значительно охватить контролируемую площадь, особенно в труднодоступных местах. Успешное тушение лесного пожара складывается, в том числе, из оперативной оценки сложившейся ситуации и грамотного привлечения и расстановки сил и средств пожаротушения. Все это позволяет делать квадрокоптер. Также они позволяют своевременно предупреждать нарушения правил пожарной безопасности, фиксируя происходящее на встроенную видеокамеру», - рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Денис Трошин.

Он также уточнил, что в текущем году за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» осуществлена поставка в лесничества Саратовской области шести беспилотников «Геоскан–801», которые используются, в том числе для противопожарного мониторинга. Дальность их полета составляет до 10 км.

На сегодняшний день в области произошло 33 лесных пожара на площади 389 га, четверть из них случилась на непокрытых лесом участках без ущерба насаждениям. Все пожары ликвидированы в течение суток, ущерб минимален, заход в населенные пункты отсутствовал. Основной причиной возгораний стал неконтролируемый пал сухой травы, второй - неосторожное обращение с огнем.

Кроме этого, первый заместитель министра рассказал о мерах ответственности за разведение костров в лесах в период особого противопожарного режима, который сейчас продолжается в области. Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в два раза.

Так, за разжигание костров на землях лесного фонда штраф на граждан составляет от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

Лесными инспекторами уже выявлено 110 нарушений лесного законодательства, за которые граждане оштрафованы на сумму 1 млн 69,6 тыс. рублей, в том числе зафиксировано 26 нарушений правил пожарной безопасности в лесах на сумму свыше 900 тысяч рублей.

В случае обнаружения пожара в лесах Денис Трошин напомнил о необходимости незамедлительно звонить на телефон оперативных служб «112».