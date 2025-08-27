Саратовские лесхозы оснащают беспилотными летательными аппаратами для борьбы с пожарами

просмотров: 123

«В лесхозах имеется 23 беспилотных летательных аппарата, которые были закуплены в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Экология». Квадрокоптеры позволяют с высоты более 50 метров и радиусом действия 6 км значительно охватить контролируемую площадь, особенно в труднодоступных местах. Успешное тушение лесного пожара складывается, в том числе, из оперативной оценки сложившейся ситуации и грамотного привлечения и расстановки сил и средств пожаротушения. Все это позволяет делать квадрокоптер. Также они позволяют своевременно предупреждать нарушения правил пожарной безопасности, фиксируя происходящее на встроенную видеокамеру», - рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Денис Трошин.Он также уточнил, что в текущем году за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» осуществлена поставка в лесничества Саратовской области шести беспилотников «Геоскан–801», которые используются, в том числе для противопожарного мониторинга. Дальность их полета составляет до 10 км.На сегодняшний день в области произошло 33 лесных пожара на площади 389 га, четверть из них случилась на непокрытых лесом участках без ущерба насаждениям. Все пожары ликвидированы в течение суток, ущерб минимален, заход в населенные пункты отсутствовал. Основной причиной возгораний стал неконтролируемый пал сухой травы, второй - неосторожное обращение с огнем.Кроме этого, первый заместитель министра рассказал о мерах ответственности за разведение костров в лесах в период особого противопожарного режима, который сейчас продолжается в области. Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в два раза.Так, за разжигание костров на землях лесного фонда штраф на граждан составляет от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.Лесными инспекторами уже выявлено 110 нарушений лесного законодательства, за которые граждане оштрафованы на сумму 1 млн 69,6 тыс. рублей, в том числе зафиксировано 26 нарушений правил пожарной безопасности в лесах на сумму свыше 900 тысяч рублей.В случае обнаружения пожара в лесах Денис Трошин напомнил о необходимости незамедлительно звонить на телефон оперативных служб «112».