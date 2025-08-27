Техник-лаборант из Саратова завоевала первое место в конкурсе по заправке самолетов

просмотров: 130

Конкурс ежегодно проводится для обмена профессиональным опытом, повышения квалификации сотрудников и привлечения внимания к авиационным специальностям. Участники демонстрируют уверенное владение теорией и практикой, выполняя задания, максимально приближённые к условиям реальной производственной деятельности.Алика Зверева успешно прошла все этапы конкурсной программы, показав высокий уровень профессиональной подготовки, знания и навыки. В рамках практического задания финалисты выполняли контроль качества авиационного топлива, осуществляли регистрацию данных в лабораторной информационной системе ЛИС, а также проводили проверку качества противоводокристаллизационной жидкости, которая добавляется в авиационное топливо для предотвращения образования кристаллов льда в условиях крайне низких температур.Победа в конкурсе стала важным профессиональным достижением для Алики Зверевой и поводом для гордости как для её коллег, так и для всех саратовцев.