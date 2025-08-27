27 августа 2025 СРЕДА
19:01 | 27 августа
Саратовские бойцы готовятся к выполнению задач в зоне СВО
16:00 | 27 августа
Саратовские лесхозы оснащают беспилотными летательными аппаратами для борьбы с пожарами
14:00 | 27 августа
В Петровске благоустроят Привокзальную площадь, в Аткарске – улицы Локомотивную и Серова
13:30 | 27 августа
Техник-лаборант из Саратова завоевала первое место в конкурсе по заправке самолетов
12:30 | 27 августа
В августе саратовские кинотеатры покажут современную версию повести А.Гайдара «Тимур и его команда»
11:30 | 27 августа
В модернизированных кинозалах Саратовской области показывают отечественные кинофильмы
10:40 | 27 августа
В поселке Мокроус появились сразу две благоустроенные территории
15:00 | 26 августа
В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»
14:13 | 26 августа
Общественник отметил перспективность наставничества для участников СВО
14:12 | 26 августа
Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»
Техник-лаборант из Саратова завоевала первое место в конкурсе по заправке самолетов

Очередной сезон всероссийского конкурса «Лучший по профессии», проводимого компанией «Газпромнефть-Аэро», авиатопливным оператором «Газпром нефти», вновь собрал лучших специалистов отрасли авиатопливообеспечения со всей страны. В номинации «Лучший техник-лаборант» победу одержала участница из Саратова — Алика Зверева.


Конкурс ежегодно проводится для обмена профессиональным опытом, повышения квалификации сотрудников и привлечения внимания к авиационным специальностям. Участники демонстрируют уверенное владение теорией и практикой, выполняя задания, максимально приближённые к условиям реальной производственной деятельности.

Алика Зверева успешно прошла все этапы конкурсной программы, показав высокий уровень профессиональной подготовки, знания и навыки. В рамках практического задания финалисты выполняли контроль качества авиационного топлива, осуществляли регистрацию данных в лабораторной информационной системе ЛИС, а также проводили проверку качества противоводокристаллизационной жидкости, которая добавляется в авиационное топливо для предотвращения образования кристаллов льда в условиях крайне низких температур.

Победа в конкурсе стала важным профессиональным достижением для Алики Зверевой и поводом для гордости как для её коллег, так и для всех саратовцев.