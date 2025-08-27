27 августа 2025 СРЕДА
Саратовские бойцы готовятся к выполнению задач в зоне СВО
16:00 | 27 августа
Саратовские лесхозы оснащают беспилотными летательными аппаратами для борьбы с пожарами
14:00 | 27 августа
В Петровске благоустроят Привокзальную площадь, в Аткарске – улицы Локомотивную и Серова
13:30 | 27 августа
Техник-лаборант из Саратова завоевала первое место в конкурсе по заправке самолетов
12:30 | 27 августа
В августе саратовские кинотеатры покажут современную версию повести А.Гайдара «Тимур и его команда»
11:30 | 27 августа
В модернизированных кинозалах Саратовской области показывают отечественные кинофильмы
10:40 | 27 августа
В поселке Мокроус появились сразу две благоустроенные территории
15:00 | 26 августа
В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»
14:13 | 26 августа
Общественник отметил перспективность наставничества для участников СВО
14:12 | 26 августа
Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»
28 августа 2025 года в российском прокате стартует новая патриотическая драма «Тимур и его команда» (Россия, 12+) режиссёра Андрея Семёнова. Это современная интерпретация одноименной повести Аркадия Гайдара к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Действие разворачивается в наши дни в прифронтовой зоне СВО. Главная героиня, 17-летняя Женя, приезжает из Петербурга в приграничный посёлок Белгородской области, чтобы попрощаться с братом-добровольцем перед его отправкой на фронт. Здесь она сталкивается с подростковой волонтёрской командой во главе с молодым человеком с позывным «Тимур», чья деятельность напоминает легендарное движение тимуровцев.

Фильм подчёркивает параллели между подвигом тимуровцев 1940-х (помощь семьям красноармейцев) и работой современных добровольцев (поддержка бойцов СВО).

«Тимур и его команда» — это мост между прошлым и настоящим, напоминание о том, что доброта, отвага и единство остаются неизменными ценностями даже в самых сложных условиях.

Созданием фильма занималась кинокомпания «Кинобаза» при активной поддержке Фонда Кино, Министерства обороны РФ, общественного движения «Народный фронт» и «Движение первых».