В августе саратовские кинотеатры покажут современную версию повести А.Гайдара «Тимур и его команда»

28 августа 2025 года в российском прокате стартует новая патриотическая драма «Тимур и его команда» (Россия, 12+) режиссёра Андрея Семёнова. Это современная интерпретация одноименной повести Аркадия Гайдара к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.Действие разворачивается в наши дни в прифронтовой зоне СВО. Главная героиня, 17-летняя Женя, приезжает из Петербурга в приграничный посёлок Белгородской области, чтобы попрощаться с братом-добровольцем перед его отправкой на фронт. Здесь она сталкивается с подростковой волонтёрской командой во главе с молодым человеком с позывным «Тимур», чья деятельность напоминает легендарное движение тимуровцев.Фильм подчёркивает параллели между подвигом тимуровцев 1940-х (помощь семьям красноармейцев) и работой современных добровольцев (поддержка бойцов СВО).«Тимур и его команда» — это мост между прошлым и настоящим, напоминание о том, что доброта, отвага и единство остаются неизменными ценностями даже в самых сложных условиях.Созданием фильма занималась кинокомпания «Кинобаза» при активной поддержке Фонда Кино, Министерства обороны РФ, общественного движения «Народный фронт» и «Движение первых».