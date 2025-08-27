27 августа 2025 СРЕДА
Новости
11:30 | 27 августа
В модернизированных кинозалах Саратовской области показывают отечественные кинофильмы
10:40 | 27 августа
В поселке Мокроус появились сразу две благоустроенные территории
15:00 | 26 августа
В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»
14:13 | 26 августа
Общественник отметил перспективность наставничества для участников СВО
14:12 | 26 августа
Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»
13:00 | 26 августа
В Саратовской области прошли мероприятия акции «Служу Отечеству»
12:10 | 26 августа
В Саратовской области получили 21 аппарат МРТ
12:00 | 26 августа
Семья Макеевых из Татищева стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
11:09 | 26 августа
Жильцы дома на ул. Набережная Космонавтов, 1 оспаривают штрафы за парковку во дворе
11:00 | 26 августа
Участники СВО и члены их семей могут круглосуточно обратиться за психологической помощью
В модернизированных кинозалах Саратовской области показывают отечественные кинофильмы

Новости / Культура
В модернизированных кинозалах Саратовской области показывают отечественные кинофильмы


В региональную киноотрасль на данный момент входит 94 современных кинозала с частной и государственной формой собственности. Из них 33 муниципальных кинотеатра переоборудованы в рамках программы Фонда кино и национального проекта «Культура», который 6 лет реализовывался по инициативе Президента России Владимира Путина. Также в Саратовской области действует 18 муниципальных DVD-киноустановок и 2 кинозала областного методического киновидеоцентра.

В начале текущего года дан старт национальному проекту «Семья». В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» Фонд кино объявил об отборе организаций, осуществляющих кинопоказ. Его цель — построить современные кинозалы в небольших городах и селах, где проживает до 50 тысяч человек.

- Это позволит людям из разных уголков страны смотреть качественные фильмы прямо рядом с домом. Наш регион активно включился в процесс: сразу шесть муниципальных районов — Балтайский, Вольский, Краснокутский, Петровский, Ровенский и Энгельсский - отправили 9 заявок на создание новых кинозалов, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

В модернизированных кинозалах Саратовской области показывают отечественные кинофильмы.

- Отечественное кино — это неотъемлемая часть культурного наследия страны, отражение нашей истории, наших традиций и национального характера. Российские режиссеры, сценаристы, актеры и операторы ежегодно создают уникальные работы, рассказывающие миру о мужестве, стойкости и героизме советского народа, защищавшего свободу и независимость своей родины, - отметила председатель правления Саратовского регионального отделения Союза кинематографистов России Любовь Бурина.