В региональную киноотрасль на данный момент входит 94 современных кинозала с частной и государственной формой собственности. Из них 33 муниципальных кинотеатра переоборудованы в рамках программы Фонда кино и национального проекта «Культура», который 6 лет реализовывался по инициативе Президента России Владимира Путина. Также в Саратовской области действует 18 муниципальных DVD-киноустановок и 2 кинозала областного методического киновидеоцентра.В начале текущего года дан старт национальному проекту «Семья». В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» Фонд кино объявил об отборе организаций, осуществляющих кинопоказ. Его цель — построить современные кинозалы в небольших городах и селах, где проживает до 50 тысяч человек.- Это позволит людям из разных уголков страны смотреть качественные фильмы прямо рядом с домом. Наш регион активно включился в процесс: сразу шесть муниципальных районов — Балтайский, Вольский, Краснокутский, Петровский, Ровенский и Энгельсский - отправили 9 заявок на создание новых кинозалов, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.В модернизированных кинозалах Саратовской области показывают отечественные кинофильмы.- Отечественное кино — это неотъемлемая часть культурного наследия страны, отражение нашей истории, наших традиций и национального характера. Российские режиссеры, сценаристы, актеры и операторы ежегодно создают уникальные работы, рассказывающие миру о мужестве, стойкости и героизме советского народа, защищавшего свободу и независимость своей родины, - отметила председатель правления Саратовского регионального отделения Союза кинематографистов России Любовь Бурина.