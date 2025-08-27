В поселке Мокроус появились сразу две благоустроенные территории

просмотров: 73

В этом году в поселке Мокроус Федоровского района благоустроили две общественные территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.По федеральной программе благоустроили пешеходную зону на центральной поселка - улице Победы, а также общественную территорию на той же улице. Теперь там появились новые дорожки, брусчатка, скамейки и вазоны. Также территорию озеленили, посадили молодые березки.«В Саратовской области продолжается преображение городов и поселков в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день уже завершены работы на 108 объектах. Напомню, что в этом году в программу вошли 108 общественных и 59 дворовых территорий. За 6 лет в регионе благоустроили около 1300 общественных локаций - это и пешеходные зоны, и общественные пространства, как в рабочем поселке Мокроус, а также парки, скверы, стадионы», - рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.