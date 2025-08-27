27 августа 2025 СРЕДА
Новости
11:30 | 27 августа
В модернизированных кинозалах Саратовской области показывают отечественные кинофильмы
10:40 | 27 августа
В поселке Мокроус появились сразу две благоустроенные территории
15:00 | 26 августа
В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»
14:13 | 26 августа
Общественник отметил перспективность наставничества для участников СВО
14:12 | 26 августа
Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»
13:00 | 26 августа
В Саратовской области прошли мероприятия акции «Служу Отечеству»
12:10 | 26 августа
В Саратовской области получили 21 аппарат МРТ
12:00 | 26 августа
Семья Макеевых из Татищева стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
11:09 | 26 августа
Жильцы дома на ул. Набережная Космонавтов, 1 оспаривают штрафы за парковку во дворе
11:00 | 26 августа
Участники СВО и члены их семей могут круглосуточно обратиться за психологической помощью
В этом году в поселке Мокроус Федоровского района благоустроили две общественные территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

По федеральной программе благоустроили пешеходную зону на центральной поселка - улице Победы, а также общественную территорию на той же улице. Теперь там появились новые дорожки, брусчатка, скамейки и вазоны. Также территорию озеленили, посадили молодые березки.

«В Саратовской области продолжается преображение городов и поселков в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день уже завершены работы на 108 объектах. Напомню, что в этом году в программу вошли 108 общественных и 59 дворовых территорий. За 6 лет в регионе благоустроили около 1300 общественных локаций - это и пешеходные зоны, и общественные пространства, как в рабочем поселке Мокроус, а также парки, скверы, стадионы», - рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.