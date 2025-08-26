Общественник отметил перспективность наставничества для участников СВО

просмотров: 136

Представитель Общественной палаты Саратовской области Александр Дубинин поддержал программу наставничества регионального проекта «Наши герои»:«Решение губернатора региона Романа Бусаргина стать самому и назначить министров и глав районов наставниками для участников СВО в рамках программы «Наши герои» стратегически верное и глубоко перспективное. Это уже не просто программа обучения, а инвестиция в будущее кадрового потенциала региона и страны», - считает активист.Главной ценностью этой инициативы общественник называет возможность обновления управленческих команд.«Участники СВО показали свои качества на практике: ответственность, принятие решений в критических ситуациях, лидерство, работа в команде и высочайший уровень патриотизма. Это именно те компетенции, которые необходимы в государственном и муниципальном управлении, но их крайне сложно проверить на традиционном собеседовании. Кроме того, стажировка под личным наставничеством руководителя — это не только кабинетная работа, но и погружение в реальные процессы, участие в решении конкретных задач, изучение работы органов власти изнутри. Такой опыт бесценен для формирования грамотного управленца. Программа создает прямой и справедливый социальный лифт для настоящих героев, позволяя им направить свою энергию, дисциплину и опыт на развитие региона», - рассказал Александр Дубинин.