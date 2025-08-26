26 августа 2025 ВТОРНИК
15:00 | 26 августа
В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»
14:13 | 26 августа
Общественник отметил перспективность наставничества для участников СВО
14:12 | 26 августа
Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»
13:00 | 26 августа
В Саратовской области прошли мероприятия акции «Служу Отечеству»
12:10 | 26 августа
В Саратовской области получили 21 аппарат МРТ
12:00 | 26 августа
Семья Макеевых из Татищева стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
11:09 | 26 августа
Жильцы дома на ул. Набережная Космонавтов, 1 оспаривают штрафы за парковку во дворе
11:00 | 26 августа
Участники СВО и члены их семей могут круглосуточно обратиться за психологической помощью
10:50 | 26 августа
Общественные организации обсудили практики и форматы антинаркотической деятельности
10:50 | 26 августа
Представитель Общественной палаты Саратовской области Александр Дубинин поддержал программу наставничества регионального проекта «Наши герои»:

«Решение губернатора региона Романа Бусаргина стать самому и назначить министров и глав районов наставниками для участников СВО в рамках программы «Наши герои» стратегически верное и глубоко перспективное. Это уже не просто программа обучения, а инвестиция в будущее кадрового потенциала региона и страны», - считает активист.

Главной ценностью этой инициативы общественник называет возможность обновления управленческих команд.

«Участники СВО показали свои качества на практике: ответственность, принятие решений в критических ситуациях, лидерство, работа в команде и высочайший уровень патриотизма. Это именно те компетенции, которые необходимы в государственном и муниципальном управлении, но их крайне сложно проверить на традиционном собеседовании. Кроме того, стажировка под личным наставничеством руководителя — это не только кабинетная работа, но и погружение в реальные процессы, участие в решении конкретных задач, изучение работы органов власти изнутри. Такой опыт бесценен для формирования грамотного управленца. Программа создает прямой и справедливый социальный лифт для настоящих героев, позволяя им направить свою энергию, дисциплину и опыт на развитие региона», - рассказал Александр Дубинин.