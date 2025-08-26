Жильцы дома на ул. Набережная Космонавтов, 1 оспаривают штрафы за парковку во дворе

просмотров: 253

Многоквартирный дом на ул. Набережная Космонавтов, 1 включает 6 подъездов и около 120 квартир. Управляющая компания – «Волжская-Саратов».В беседе с корреспондентом «Известия. Саратов и регионы» жильцы рассказали, что с управляющей компанией им повезло: все необходимые работы проводятся вовремя и в полном объеме, двор чистый, цветущий и ухоженный, за озеленением палисадников следят неравнодушные жители.Да и в подъездах дома, без преувеличения - идеальный порядок, на стенах общих коридоров висят картины, на подоконниках стоят вазы с цветами.- Мы не можем понять, чем так разгневали комитет муниципального контроля администрации муниципального образования «Город Саратов», - недоумевает Ирина Николаевна, проживающая 15 лет в доме на Набережной. - Складывается ощущение, что против нашего дома развязана какая-то кампания, безжизненный пустырь, на котором 65 лет стояли гаражи, оказался «зеленой зоной». Фактически нам запретили парковаться в своем собственном дворе, как такое возможно?! – возмущена Ирина Николаевна.В июне этого года жильцам начали поступать уведомления от комитета муниципального контроля о составленных протоколах и штрафах за якобы нарушение правил благоустройства из-за парковки автомобилей во дворе. В качестве основания указано – размещение транспортных средств на территории, отнесённой к зелёной зоне общего пользования.Пространство между домом и проезжей частью образовалось после сноса гаражей по решению администрации Волжского муниципального района. После демонтажа построек территория осталась открытой и использовалась как парковочная зона. Жильцы дома самостоятельно убрали мусор после сноса гаражей и за свой счет закупили и засыпали щебень, причем, с согласия администрации. Документ, подтверждающий согласование, имеется.Однако через несколько месяцев администрация потребовала убрать щебень до первоначального вида, то есть до земли.Жильцы отмечают, что ни озеленение, ни благоустройство на этом участке не проводились.В течении долгих десятилетий здесь никогда не было ни газонов, ни деревьев, а также информационных знаков, запрещающих стоянку.Кстати, на территории двора дома по ул. Набережная Космонавтов, 1 действует статус охранной зоны, обозначенная на кадастровой схеме земельного участка. Документ подготовлен кадастровым инженером и подтверждает наличие данной зоны.Согласно нормативным требованиям, в пределах охранной зоны допускается размещение растений с соблюдением минимальных расстояний:— кустарники — не ближе 1,5 метра от границы;— деревья — не ближе 5 метров.Установка скамеек, детских площадок и других элементов благоустройства ограничена из-за требований безопасности: в случае аварии на коммуникациях, находящихся в этой зоне, ремонтные работы могут затянуться, так как необходимо сначала демонтировать конструкции, а затем провести восстановление инженерных сетей.Эта информация всегда учитывается при определении режима использования территории. Но не в этот раз.Среди получивших уведомления о вынесении административного наказания — супруги Ловчиковы. По словам Алексея Ловчикова, ветерана боевых действий, председателя Совета дома, ему были выписаны несколько штрафов по 2 000 рублей. Жильцы сообщают, что одному представителю юридического лица, заехавшему во двор к знакомой, был выписан штраф на 200 000 рублей.- Не понятно, по каким критериям и на каком основании данный участок обрел статус «зеленой зоны», - удивлен Алексей Ловчиков. - Травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции, здесь отсутствует; нет и не было никакого бордюрного камня и иных ограждений, упомянутых в Правилах, в местах прохода по данной территории, что позволило бы утверждать, что данная территория является газоном. Здесь никто и никогда не проводил специализированные работы по благоустройству данной территории. Отсутствуют системы полива.Жильцы обратились в суд с заявлением об оспаривании постановлений административной комиссии. Суд первой инстанции рассмотрел материалы дела и оставил жалобы без удовлетворения.Суд принял решение в пользу ответчика, исходя из того, что территория, прилегающая к дому по ул. Набережная Космонавтов, 1, отнесена к зелёным зонам общего пользования в соответствии с нормативными документами по благоустройству города.На данный момент использование территории для парковки запрещено на основании её статуса как зеленой зоны.В настоящее время жильцы подали апелляционную жалобу в Саратовский областной суд. Дата рассмотрения дела пока не назначена.По словам жильцов, это еще не все беды многоквартирного дома по Набережной, 1. После запрета парковки им выдано предписание о необходимости демонтажа входной группы - ворота и калитку, которые были установлены гражданами за свой счет.