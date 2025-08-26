В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»

просмотров: 115

В Пензе состоялась торжественная церемония закрытия юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец».По итогам прохождения программы саратовские гвардейцы стали «бронзовыми» победителями в соревнованиях по гиревому спорту «Армейский Гиревой Рывок», посвященных 80-летию Великой Победы.Все участники сборов получили наручные часы от полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, вымпелы с эмблемой «Гвардеец», а также памятные призы за победу в спортивных и военно-прикладных дисциплинах. В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения.Напомним, юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» входят в состав общественных проектов ПФО и реализуются под патронажем полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.