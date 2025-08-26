Общественные организации обсудили практики и форматы антинаркотической деятельности

просмотров: 124

На площадке министерства внутренней политики и общественных отношений области состоялась встреча с руководителями общественных организаций, реализующих социально-значимые проекты, направленные на патриотическое воспитание, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, популяризацию здорового образа жизни, профилактику противоправного поведения.Как сообщил нашему изданию «Известия. Саратов и регионы», атаман казачьего общества Саратовской области Андрей Викторович Фетисов, темой встречи стал обмен опытом общественной деятельности в сфере профилактики потребления и распространения наркотических и психотропных веществ в молодежной среде.- Участники встречи рассказали о текущих наработках в этой сфере, отметив, что антинаркотическая работа с молодежью является неотъемлемой частью их проектов. Казачество ведёт большую работу в этом направлении», - рассказал Андрей Викторович.