Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»
Жильцы дома на ул. Набережная Космонавтов, 1 оспаривают штрафы за парковку во дворе
Общественные организации обсудили практики и форматы антинаркотической деятельности
Общественные организации обсудили практики и форматы антинаркотической деятельности
Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»

В финал вышли 50 участников СВО, показавшие наилучшие результаты по итогам всех отборочных этапов. Им предстоит пройти обучение и стажировку в органах власти и на крупных предприятиях. Еще 20 человек – действующие военнослужащие. Они смогут принять участие в программе после выполнения боевых задач.

Каждый из них показал свое стремление продолжать служить Отечеству и на благо Саратовской области. Некоторые уже трудятся в органах власти, имеют соответствующий управленческий опыт. Кто-то продолжает службу в рядах российской армии. Многие имеют высшие государственные и ведомственные награды. Именно такие люди сегодня нужны в государственном управлении.

Впереди у участников программы серьезная подготовка, связанная с государственным и муниципальным управлением. За каждым будет закреплен наставник, который станет надежным товарищем на всем пути участия в программе.

Пожелал участникам программы, чтобы процесс обучения был максимально полезным, и каждый нашел свой путь для самореализации в родном регионе. Со своей стороны региональное правительство сделает для этого все возможное.