В Саратовской области прошли мероприятия акции «Служу Отечеству»

На площадке детского оздоровительного лагеря «Мечта» в Саратове прошло мероприятие Всероссийской акции «Служу Отечеству» Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества».Перед школьниками выступил лектор Общества «Знание», член общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО» по Саратовской области, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, старший сержант Александр Триппель.Александр Триппель рассказал о своей деятельности до начала службы, о том, как складывался его путь к военной профессии, какие ценности помогали ему держаться в трудные моменты, и какие уроки он вынес из службы в рядах вооружённых сил. Особое внимание он уделил бытовым реалиям — повседневной жизни бойцов, режиму дня, дисциплине и взаимопомощи в коллективе.«Я всегда рад общению с молодежью и готов делиться своим опытом и уроками, которые получил в рядах вооруженных сил. Сегодня я попытался погрузить ребят в реальность окопной жизни наших ребят на передовой», — поделился лектор.Встреча стала живым свидетельством того, что за каждым боевым делом стоят не только задачи и награды, но и люди, их история и дружба, которая помогает преодолевать любые трудности.Мероприятия акции «Служу Отечеству» прошли также в Детском оздоровительном лагере «Орленок» г. Маркса, Центральной библиотеке р.п. Степное Советского района, санатории-курорте имени В.И. Чапаева Ершовского района. Лекторы Общества «Знание» рассказали о героях — выдающихся соотечественниках, чье мужество и отвага служат для нас вдохновением, о патриотизме и о том, почему важно сохранять историческую правду.«Акция «Служу Отечеству» помогает сохранить историческую память и уважение к тем, кто служил и продолжает служить своему народу. Молодежь получает ориентиры для выбора жизненного пути, основываясь на примерах самоотверженности и служения обществу», — отметила директор филиала Общества «Знания» в Саратовской области Алина Анисимова.Напомним, что проект «Служу Отечеству» в рамках трека Знание.Герои проводится второй год подряд и его суть заключается в привлечении ветеранов СВО к активной просветительской и наставнической работе. Их личные истории мужества, героизма и боевого опыта станут основой для встреч с детьми и подростками на площадках детских оздоровительных лагерей, а также с другими участниками акции, предоставляя уникальную возможность услышать о служении Родине из первых уст.