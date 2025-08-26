26 августа 2025 ВТОРНИК
Новости
15:00 | 26 августа
В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»
14:13 | 26 августа
Общественник отметил перспективность наставничества для участников СВО
14:12 | 26 августа
Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»
13:00 | 26 августа
В Саратовской области прошли мероприятия акции «Служу Отечеству»
12:10 | 26 августа
В Саратовской области получили 21 аппарат МРТ
12:00 | 26 августа
Семья Макеевых из Татищева стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
11:09 | 26 августа
Жильцы дома на ул. Набережная Космонавтов, 1 оспаривают штрафы за парковку во дворе
11:00 | 26 августа
Участники СВО и члены их семей могут круглосуточно обратиться за психологической помощью
10:50 | 26 августа
Общественные организации обсудили практики и форматы антинаркотической деятельности
10:50 | 26 августа
Общественные организации обсудили практики и форматы антинаркотической деятельности
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области прошли мероприятия акции «Служу Отечеству»

Новости
В Саратовской области прошли мероприятия акции «Служу Отечеству»


На площадке детского оздоровительного лагеря «Мечта» в Саратове прошло мероприятие Всероссийской акции «Служу Отечеству» Российского общества «Знание» и Государственного фонда «Защитники Отечества».

Перед школьниками выступил лектор Общества «Знание», член общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО» по Саратовской области, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества, старший сержант Александр Триппель.

Александр Триппель рассказал о своей деятельности до начала службы, о том, как складывался его путь к военной профессии, какие ценности помогали ему держаться в трудные моменты, и какие уроки он вынес из службы в рядах вооружённых сил. Особое внимание он уделил бытовым реалиям — повседневной жизни бойцов, режиму дня, дисциплине и взаимопомощи в коллективе.

«Я всегда рад общению с молодежью и готов делиться своим опытом и уроками, которые получил в рядах вооруженных сил. Сегодня я попытался погрузить ребят в реальность окопной жизни наших ребят на передовой», — поделился лектор.

Встреча стала живым свидетельством того, что за каждым боевым делом стоят не только задачи и награды, но и люди, их история и дружба, которая помогает преодолевать любые трудности.

Мероприятия акции «Служу Отечеству» прошли также в Детском оздоровительном лагере «Орленок» г. Маркса, Центральной библиотеке р.п. Степное Советского района, санатории-курорте имени В.И. Чапаева Ершовского района. Лекторы Общества «Знание» рассказали о героях — выдающихся соотечественниках, чье мужество и отвага служат для нас вдохновением, о патриотизме и о том, почему важно сохранять историческую правду.

«Акция «Служу Отечеству» помогает сохранить историческую память и уважение к тем, кто служил и продолжает служить своему народу. Молодежь получает ориентиры для выбора жизненного пути, основываясь на примерах самоотверженности и служения обществу», — отметила директор филиала Общества «Знания» в Саратовской области Алина Анисимова.

Напомним, что проект «Служу Отечеству» в рамках трека Знание.Герои проводится второй год подряд и его суть заключается в привлечении ветеранов СВО к активной просветительской и наставнической работе. Их личные истории мужества, героизма и боевого опыта станут основой для встреч с детьми и подростками на площадках детских оздоровительных лагерей, а также с другими участниками акции, предоставляя уникальную возможность услышать о служении Родине из первых уст.