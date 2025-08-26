26 августа 2025 ВТОРНИК
15:00 | 26 августа
В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»
14:13 | 26 августа
Общественник отметил перспективность наставничества для участников СВО
14:12 | 26 августа
Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»
13:00 | 26 августа
В Саратовской области прошли мероприятия акции «Служу Отечеству»
12:10 | 26 августа
В Саратовской области получили 21 аппарат МРТ
12:00 | 26 августа
Семья Макеевых из Татищева стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
11:09 | 26 августа
Жильцы дома на ул. Набережная Космонавтов, 1 оспаривают штрафы за парковку во дворе
11:00 | 26 августа
Участники СВО и члены их семей могут круглосуточно обратиться за психологической помощью
10:50 | 26 августа
Общественные организации обсудили практики и форматы антинаркотической деятельности
Семья Макеевых из Татищева стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

Семья Макеевых из Татищева стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»


Семья Евгения и Анны Макеевых из Татищева вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья».

Глава семьи успешно ведет предпринимательскую деятельность, внося значительный вклад в развитие сферы пассажирских перевозок и обслуживания автотранспорта в Татищевском муниципальном районе. Евгений Вячеславович не только успешно реализует себя в предпринимательстве, но и активно участвует в жизни района, внося свой вклад в его развитие и процветание.

Анна Сергеевна – высококвалифицированный врач-кардиолог с более чем десятилетним опытом работы. Помимо этого, она является участником волейбольной команды больницы, демонстрируя не только профессиональные, но и спортивные таланты.

За высокий профессионализм, самоотверженный труд и значительный вклад в развитие здравоохранения Татищевского муниципального района Анна Макеева неоднократно отмечалась наградами.

За 14 лет совместной жизни у супругов Макеевых родились трое детей: Елизавета, Кирилл и Тимофей. Дети в семье растут в атмосфере любви и взаимоуважения.

«Мы бережно храним семейные традиции, воспитываем уважительное отношение к старшему поколению и передаем детям ценные нравственные ориентиры. Только так возможно создать крепкую и любящую семью», – уверены супруги Макеевы.

Напомним, организаторами конкурса являются Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.