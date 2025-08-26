Семья Макеевых из Татищева стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»

просмотров: 130

Семья Евгения и Анны Макеевых из Татищева вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья».Глава семьи успешно ведет предпринимательскую деятельность, внося значительный вклад в развитие сферы пассажирских перевозок и обслуживания автотранспорта в Татищевском муниципальном районе. Евгений Вячеславович не только успешно реализует себя в предпринимательстве, но и активно участвует в жизни района, внося свой вклад в его развитие и процветание.Анна Сергеевна – высококвалифицированный врач-кардиолог с более чем десятилетним опытом работы. Помимо этого, она является участником волейбольной команды больницы, демонстрируя не только профессиональные, но и спортивные таланты.За высокий профессионализм, самоотверженный труд и значительный вклад в развитие здравоохранения Татищевского муниципального района Анна Макеева неоднократно отмечалась наградами.За 14 лет совместной жизни у супругов Макеевых родились трое детей: Елизавета, Кирилл и Тимофей. Дети в семье растут в атмосфере любви и взаимоуважения.«Мы бережно храним семейные традиции, воспитываем уважительное отношение к старшему поколению и передаем детям ценные нравственные ориентиры. Только так возможно создать крепкую и любящую семью», – уверены супруги Макеевы.Напомним, организаторами конкурса являются Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.