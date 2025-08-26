Участники СВО и члены их семей могут круглосуточно обратиться за психологической помощью

просмотров: 131

Продолжает свою работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки участникам СВО и членам их семей в круглосуточном режиме.Команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов оказывает бесплатные консультации по различным тревожным состояниям. Общение в чате анонимное. Обратиться может любой житель страны.К чату уже подключилось более 16 тысяч человек.Нуждаетесь в поддержке и психологической помощи — присоединяйтесь к чату