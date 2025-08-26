Дети узнали о будущем цифровых технологий: в лагере «Дубки» прошел «День цифры»

просмотров: 162

В рамках Всероссийских образовательных проектов «Урок цифры» и «Цифровой ликбез» в детском лагере «Дубки» прошел «День цифры».Третий год организаторами мероприятия выступают министерство цифрового развития и связи области совместно с министерством образования области. Открыл мероприятие министр цифрового развития и связи области Владимир Старков. С приветственным словом к ребятам обратился председатель комитета по информационной политике областной Думы, депутат областной Думы Роман Чуйченко.Среди приглашенных гостей-спикеров были представители крупнейших российских и саратовских ИТ-компаний – «Неофлекс», ПАО «МТС», АО «ИнфоТеКС», а также Института прикладных информационных технологий и коммуникаций Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина.Специалисты ИТ-компаний рассказали ребятам о перспективах карьерного роста в сфере ИТ, технологии искусственного интеллекта в современном мире, об информационной безопасности в Интернете, о примерах применения технологий искусственного интеллекта в студенческих проектах Саратовского государственного технического университета.Традиционно министр цифрового развития и связи области Владимир Старков посетил развернутый на территории лагеря технопарк Кванториум и пообщался с юными технологами. Там ребята учатся собирать роботов, а также приобретают другие технологические навыки.«Проведение Дня цифры для ребят в период летних каникул стало отличной традицией, позволяющей нашим юным гражданам ближе познакомиться с миром информационных технологий и почувствовать себя частью цифрового будущего. Такие мероприятия для детей помогают развивать у них критическое мышление, аналитические способности и помогает молодым людям сделать выбор будущей профессии. Уверен, что сегодняшние ребята станут достойными представителями новой волны инновационных лидеров нашего региона. Благодарю лагерь за предоставленную нам возможность собраться вместе на одной площадке и пообщаться», - прокомментировал министр цифрового развития и связи Владимир Старков.Всероссийский образовательный проект «День цифры» реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.