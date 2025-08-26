Открыта регистрация на Форум «Креативный Саратов»

просмотров: 144

Министерство инвестиционной политики объявляет о старте регистрации на Форум креативных индустрий «Креативный Саратов». Мероприятие, которое станет площадкой для диалога между творческими предпринимателями, властью и бизнес-сообществом, пройдет 19 сентября в технопарке «Саратов Диджитал».Участников ждут:— Выступления экспертов федерального уровня: представители креативных индустрий России поделятся своим опытом и трендами— Презентации успешных кейсов: саратовские предприниматели и бренды представят свои истории успеха потенциальным партнерам— Модный показ: местные дизайнеры презентуют свои коллекции байерам и экспертам индустрии— Деловые сессии и панельные дискуссии: участники обсудят актуальные вопросы креативного бизнеса, меры государственной поддержки и пути развития индустрий в Саратовской области.«Креативные индустрии — это не только культура и искусство, но и серьезный экономический драйвер. Форум призван показать весь потенциал саратовских творческих предпринимателей, объединить их в сообщество и дать им практические инструменты для масштабирования бизнеса и выхода на новые рынки», — отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.Чтобы принять участие в форуме, необходимо зарегистрироваться на сайте https://креативный-саратов.рф/forum_2025.