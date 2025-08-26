Открыта регистрация на Форум «Креативный Саратов»

26 августа 2025 ВТОРНИК
15:00 | 26 августа
В Пензенской области завершились юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»
14:13 | 26 августа
Общественник отметил перспективность наставничества для участников СВО
14:12 | 26 августа
Стартовал финальный этап региональной программы «Наши Герои», которая реализуется по аналогии с программой Президента РФ Владимира Путина «Время героев»
13:00 | 26 августа
В Саратовской области прошли мероприятия акции «Служу Отечеству»
12:10 | 26 августа
В Саратовской области получили 21 аппарат МРТ
12:00 | 26 августа
Семья Макеевых из Татищева стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
11:09 | 26 августа
Жильцы дома на ул. Набережная Космонавтов, 1 оспаривают штрафы за парковку во дворе
11:00 | 26 августа
Участники СВО и члены их семей могут круглосуточно обратиться за психологической помощью
10:50 | 26 августа
Общественные организации обсудили практики и форматы антинаркотической деятельности
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Министерство инвестиционной политики объявляет о старте регистрации на Форум креативных индустрий «Креативный Саратов». Мероприятие, которое станет площадкой для диалога между творческими предпринимателями, властью и бизнес-сообществом, пройдет 19 сентября в технопарке «Саратов Диджитал».

Участников ждут:

— Выступления экспертов федерального уровня: представители креативных индустрий России поделятся своим опытом и трендами
— Презентации успешных кейсов: саратовские предприниматели и бренды представят свои истории успеха потенциальным партнерам
— Модный показ: местные дизайнеры презентуют свои коллекции байерам и экспертам индустрии
— Деловые сессии и панельные дискуссии: участники обсудят актуальные вопросы креативного бизнеса, меры государственной поддержки и пути развития индустрий в Саратовской области.

«Креативные индустрии — это не только культура и искусство, но и серьезный экономический драйвер. Форум призван показать весь потенциал саратовских творческих предпринимателей, объединить их в сообщество и дать им практические инструменты для масштабирования бизнеса и выхода на новые рынки», — отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Чтобы принять участие в форуме, необходимо зарегистрироваться на сайте https://креативный-саратов.рф/forum_2025.