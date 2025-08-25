В Марксе и Новоузенске благодаря победе во Всероссийском конкурсе появятся благоустроенные пешеходные зоны

просмотров: 82

Шесть малых городов Саратовской области победили в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.Итоги были подведены на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.Среди победителей - город Маркс с проектом «Проспект Мира»: благоустройство пешеходной зоны по проспекту Ленина». На работы будет выделено 91,8 млн рублей.Как отметил радиоведущий «МАРКС'24» Сергей Бельский, победа в конкурсе и реализация проекта - это большая возможность для города укрепить свои позиции, как привлекательного для туристического направления и одновременно улучшить качество жизни для горожан.- Маркс снова победил! И это здорово! Жители получат современный проспект для прогулок, отдыха и общения.Очень надеюсь, что улучшение городской среды может привести к открытию новых кафе и культурных пространств вдоль проспекта. Ну и конечно, это будет способствовать формированию чувства гордости за город.Мы, команда «МАРКС'24», будем внимательно следить за ходом работ и делиться всеми новостями. И конечно, мы продолжим проводить опросы и голосования - потому что мнение людей - это очень важно!Мнением о позитивных переменах, которые делают Маркс краше и привлекательнее для туристов, поделилась местный блогер Екатерина Ибятулина:- Не первый год с удовольствием слежу, как стремительно развивается и преображается Маркс! Город становится все более современным, привлекает гостей и вызывает гордость у жителей. Многие ценные для горожан проекты уже успешно реализованы. Победа в этом конкурсе проектов создания комфортной городской среды - очень радостное и долгожданное событие! Мы видим, что за этой победой огромный труд, и благодарны!Пусть любимый город продолжает получать заслуженную поддержку, а мы будем ценить и приумножать все усилия и старания во благо нашего удивительного Маркса!В другом малом городе Левобережья – Новоузенске – будет реализован проект «Душа степей», в рамках которого будет благоустроена центральная улица Советская.Андрей Ломовцев, заместитель главы администрации Новоузенского района, отметил, что благоустройство центральной улицы превратит ее в место отдыха горожан и объект экскурсионной привлекательности:- Улица Советская - тихая пешеходная улица в центре города. Основной проблемой является устаревшие благоустройство и инфраструктура, отсутствие мест «притяжения» - кафе, точек торговли и зон развлечений.В концепции проекта были учтены исторически сложившиеся структура, зонирование и планировка улицы, имеющееся озеленение в большей части сохранено с учетом современных тенденций ландшафтного дизайна. Пешеходная зона разработана с учетом возможности размещения малых архитектурных форм и предприятий малого бизнеса.Данное решение позволит преобразить пешеходную улицу не только в зону отдыха, но и место, позволяющее узнать историю и культуру родного края, будет являться завершающим этапом экскурсий для гостей нашего города.Кроме того, концепция проекта «Душа степей» предусматривает включение улицы в единое пространство центра города и делает её связующим звеном между рассредоточенными местами «притяжения».Отметим, что работы по благоустройству начнутся в 2026 году. Помимо Маркса и Новоузенска, городами-победителями конкурса стали Аткарск, Хвалынск, Красноармейск и Петровск.