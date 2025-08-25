Кино станет доступнее в сельской местности Саратовской области: в 2025 году откроются пять новых кинозалов

просмотров: 117

Пять новых кинозалов, оснащенных передовым оборудованием, начнут свою работу до конца 2025 года в Саратовской области.Решение о поддержке было принято по итогам конкурса Фонда кино, который направлен на развитие кинопоказа в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Этот проект является важной частью реализации национального проекта Президента Владимира Путина «Семья».Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила, что в масштабах страны Фонд кино поддержит 41 центр аудиовизуального искусства в 21 регионе. Саратовская область заняла почетное второе место в этом списке, опередив многие другие регионы.Четыре новых кинозала будут открыты в Петровском районе, а еще один – в поселке Ровное. На эти цели выделено около 15 миллионов рублей. К концу года кинозалы будут полностью оборудованы для мультимедийного показа.Важным условием является поддержка отечественного кинематографа: не менее половины репертуара в течение пяти лет должны составлять российские фильмы, а кинопоказ должен быть регулярным.