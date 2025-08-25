За строительство школы в Молодежном отдали голоса 20 тысяч саратовцев

просмотров: 108

В Ленинском районе продолжается сбор подписей в поддержку строительства новой школы.Волонтеры вышли на улицы для того, чтобы у всех жителей микрорайона Молодежный была возможность оставить свой голос. Сбор подписей не останавливался даже в выходные дни, благодаря чему к 10 тысячам подписей местных жителей, собранным ранее, удалось добавить еще 10 тысяч.Строительство новой школы вблизи сквера «Территория детства» на 1100 мест позволит решить вопрос с обучением во вторую смену в 75 школе. Среди тех, кто оставляет свои голоса и родители учащихся, которые ждут новое учебное заведение.«Я оставила свою подпись в поддержку строительства новой школы, потому что меня волнует проблема обучения ребенка во вторую смену. Это очень неудобно. Секции у нас по расписанию вечером. Совершенно от них не хочется отказываться. А ведь еще и уроки делать нужно. Поэтому я за школу», - поделилась жительница Ленинского района Лариса Фролова.«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, сбор подписей будет продолжен»,- заверили организаторы акции в телеграм-канале «За развитие территории детства».