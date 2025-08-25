25 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
17:49 | 25 августа
В Марксе и Новоузенске благодаря победе во Всероссийском конкурсе появятся благоустроенные пешеходные зоны
17:45 | 25 августа
Призеры ежегодного теннисного турнира имени Юрия Лужкова получат награды от Фонда его имени
15:06 | 25 августа
Участники технологии «Учебная кухня» восстанавливают утраченные навыки самообслуживания
14:36 | 25 августа
Кино станет доступнее в сельской местности Саратовской области: в 2025 году откроются пять новых кинозалов
12:50 | 25 августа
За строительство школы в Молодежном отдали голоса 20 тысяч саратовцев
12:00 | 25 августа
В поселке Романовка благоустроили новую общественную территорию
12:00 | 25 августа
Социальные туристы из Базарно-Карабулакского района посетили Хвалынские термы и монастырь
11:10 | 25 августа
В Саратовской области кратно повысили выплаты контрактникам
10:10 | 25 августа
Второе золото чемпионата мира в копилке Захара Петрова
10:10 | 25 августа
Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью
За строительство школы в Молодежном отдали голоса 20 тысяч саратовцев

За строительство школы в Молодежном отдали голоса 20 тысяч саратовцев


В Ленинском районе продолжается сбор подписей в поддержку строительства новой школы.

Волонтеры вышли на улицы для того, чтобы у всех жителей микрорайона Молодежный была возможность оставить свой голос. Сбор подписей не останавливался даже в выходные дни, благодаря чему к 10 тысячам подписей местных жителей, собранным ранее, удалось добавить еще 10 тысяч.

Строительство новой школы вблизи сквера «Территория детства» на 1100 мест позволит решить вопрос с обучением во вторую смену в 75 школе. Среди тех, кто оставляет свои голоса и родители учащихся, которые ждут новое учебное заведение.

«Я оставила свою подпись в поддержку строительства новой школы, потому что меня волнует проблема обучения ребенка во вторую смену. Это очень неудобно. Секции у нас по расписанию вечером. Совершенно от них не хочется отказываться. А ведь еще и уроки делать нужно. Поэтому я за школу», - поделилась жительница Ленинского района Лариса Фролова.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, сбор подписей будет продолжен»,- заверили организаторы акции в телеграм-канале «За развитие территории детства».