25 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:49 | 25 августа
В Марксе и Новоузенске благодаря победе во Всероссийском конкурсе появятся благоустроенные пешеходные зоны
17:45 | 25 августа
Призеры ежегодного теннисного турнира имени Юрия Лужкова получат награды от Фонда его имени
15:06 | 25 августа
Участники технологии «Учебная кухня» восстанавливают утраченные навыки самообслуживания
14:36 | 25 августа
Кино станет доступнее в сельской местности Саратовской области: в 2025 году откроются пять новых кинозалов
12:50 | 25 августа
За строительство школы в Молодежном отдали голоса 20 тысяч саратовцев
12:00 | 25 августа
В поселке Романовка благоустроили новую общественную территорию
12:00 | 25 августа
Социальные туристы из Базарно-Карабулакского района посетили Хвалынские термы и монастырь
11:10 | 25 августа
В Саратовской области кратно повысили выплаты контрактникам
10:10 | 25 августа
Второе золото чемпионата мира в копилке Захара Петрова
10:10 | 25 августа
Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью
В поселке Романовка благоустроили новую общественную территорию

В рабочем поселке Романовка появилась новая благоустроенная общественная территория. Населенный пункт преобразился благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который инициировал Президент Владимир Путин.

На общественной территории, прилегающей к комплексу зданий по ул. Советская, д. 128 (здесь находятся местная детская школа искусств, управление образования и другие социальные организации) обновили асфальт, поставили лавочки, высадили саженцы лип, территорию оградили.

«За эту общественную территорию в прошлом году проголосовало наибольшее число жителей поселка. Отмечу, что жители региона активно пользуются возможностью выбирать парки и скверы, которые, по их мнению, необходимо привести в порядок. Для этого они все активнее участвуют в ежегодном Всероссийском голосовании за объекты благоустройства», - рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Александр Мышев.