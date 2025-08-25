В поселке Романовка благоустроили новую общественную территорию

просмотров: 113

В рабочем поселке Романовка появилась новая благоустроенная общественная территория. Населенный пункт преобразился благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который инициировал Президент Владимир Путин.На общественной территории, прилегающей к комплексу зданий по ул. Советская, д. 128 (здесь находятся местная детская школа искусств, управление образования и другие социальные организации) обновили асфальт, поставили лавочки, высадили саженцы лип, территорию оградили.«За эту общественную территорию в прошлом году проголосовало наибольшее число жителей поселка. Отмечу, что жители региона активно пользуются возможностью выбирать парки и скверы, которые, по их мнению, необходимо привести в порядок. Для этого они все активнее участвуют в ежегодном Всероссийском голосовании за объекты благоустройства», - рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Александр Мышев.