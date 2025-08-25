25 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
17:49 | 25 августа
В Марксе и Новоузенске благодаря победе во Всероссийском конкурсе появятся благоустроенные пешеходные зоны
17:45 | 25 августа
Призеры ежегодного теннисного турнира имени Юрия Лужкова получат награды от Фонда его имени
15:06 | 25 августа
Участники технологии «Учебная кухня» восстанавливают утраченные навыки самообслуживания
14:36 | 25 августа
Кино станет доступнее в сельской местности Саратовской области: в 2025 году откроются пять новых кинозалов
12:50 | 25 августа
За строительство школы в Молодежном отдали голоса 20 тысяч саратовцев
12:00 | 25 августа
В поселке Романовка благоустроили новую общественную территорию
12:00 | 25 августа
Социальные туристы из Базарно-Карабулакского района посетили Хвалынские термы и монастырь
11:10 | 25 августа
В Саратовской области кратно повысили выплаты контрактникам
10:10 | 25 августа
Второе золото чемпионата мира в копилке Захара Петрова
10:10 | 25 августа
Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью
В Саратовской области кратно повысили выплаты контрактникам

В Саратовской области установлен новый размер региональной единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в зоне СВО.

Данная региональная выплата увеличена до 2,2 млн рублей. Ранее она составляла 700 тысяч рублей.

Кроме того, принято решение об увеличении на территории Саратовской области муниципальных выплат до 400 тысяч рублей.

Напомним, лицам, подписавшим контракт в Саратовской области, положены единовременные федеральная, региональная, муниципальная и иные выплаты, а также различные льготы и меры поддержки, в том числе списание просроченных долгов по кредитам до 10 млн рублей.

С учетом увеличенных региональной и муниципальной выплат заключившие контракт смогут получить уже в первый месяц службы до 3,7 млн рублей, при этом их годовой доход может достигать 6,5 млн рублей.

Помимо этого, для военнослужащих предусмотрены выплаты Министерства обороны за награды и звания, а также за захват и уничтожение техники противника.

Подписать контракт вправе не только саратовцы, но и жители других регионов России, а также иностранные граждане. 

Подробнее о заключении контракта, предъявляемых требованиях, условиях прохождения службы, социальных гарантиях военнослужащих, а также положенных льготах и выплатах, можно узнать в районных военкоматах или областном пункте отбора на военную службу по адресу: г.Саратов. ул.Буровая, д.36. тел. 8 (8452) 38-19-20 или 117.

В Саратовской области также действуют выплаты за содействие в привлечение в ряды Вооруженных Сил. Их размер может достигать 400 тысяч рублей. Подробнее узнать о возможности оформления данного вида выплат можно в районных администрациях. 