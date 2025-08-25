В Саратовской области кратно повысили выплаты контрактникам

просмотров: 133

В Саратовской области установлен новый размер региональной единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в зоне СВО.Данная региональная выплата увеличена до 2,2 млн рублей. Ранее она составляла 700 тысяч рублей.Кроме того, принято решение об увеличении на территории Саратовской области муниципальных выплат до 400 тысяч рублей.Напомним, лицам, подписавшим контракт в Саратовской области, положены единовременные федеральная, региональная, муниципальная и иные выплаты, а также различные льготы и меры поддержки, в том числе списание просроченных долгов по кредитам до 10 млн рублей.С учетом увеличенных региональной и муниципальной выплат заключившие контракт смогут получить уже в первый месяц службы до 3,7 млн рублей, при этом их годовой доход может достигать 6,5 млн рублей.Помимо этого, для военнослужащих предусмотрены выплаты Министерства обороны за награды и звания, а также за захват и уничтожение техники противника.Подписать контракт вправе не только саратовцы, но и жители других регионов России, а также иностранные граждане.Подробнее о заключении контракта, предъявляемых требованиях, условиях прохождения службы, социальных гарантиях военнослужащих, а также положенных льготах и выплатах, можно узнать в районных военкоматах или областном пункте отбора на военную службу по адресу: г.Саратов. ул.Буровая, д.36. тел. 8 (8452) 38-19-20 или 117.В Саратовской области также действуют выплаты за содействие в привлечение в ряды Вооруженных Сил. Их размер может достигать 400 тысяч рублей. Подробнее узнать о возможности оформления данного вида выплат можно в районных администрациях.