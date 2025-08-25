25 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:49 | 25 августа
В Марксе и Новоузенске благодаря победе во Всероссийском конкурсе появятся благоустроенные пешеходные зоны
17:45 | 25 августа
Призеры ежегодного теннисного турнира имени Юрия Лужкова получат награды от Фонда его имени
15:06 | 25 августа
Участники технологии «Учебная кухня» восстанавливают утраченные навыки самообслуживания
14:36 | 25 августа
Кино станет доступнее в сельской местности Саратовской области: в 2025 году откроются пять новых кинозалов
12:50 | 25 августа
За строительство школы в Молодежном отдали голоса 20 тысяч саратовцев
12:00 | 25 августа
В поселке Романовка благоустроили новую общественную территорию
12:00 | 25 августа
Социальные туристы из Базарно-Карабулакского района посетили Хвалынские термы и монастырь
11:10 | 25 августа
В Саратовской области кратно повысили выплаты контрактникам
10:10 | 25 августа
Второе золото чемпионата мира в копилке Захара Петрова
10:10 | 25 августа
Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Участники технологии «Учебная кухня» восстанавливают утраченные навыки самообслуживания

Новости
Участники технологии «Учебная кухня» восстанавливают утраченные навыки самообслуживания


Во всех комплексных центрах соцобслуживания населения Саратовской области функционирует социальная технология «Учебная кухня».

Работа модуля продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».

Так, в Ртищевском районе занятия по приготовлению пищи с использованием специального оборудования проходят с участниками с ограниченными возможностями здоровья. В процессе приготовления молодые люди получают навыки самообслуживания и поведения в быту. Очередное занятие провела «серебряный» волонтер Валентина Новикова.

Участники технологии «Учебная кухня» восстанавливают утраченные навыки самообслуживания

Занятия на «Учебной кухне» комплексного центра соцобслуживания Озинского района мотивируют представителей старшего поколения на восстановление утраченных функций организма и обучают навыкам использования вспомогательных предметов быта.

«Получатели социальных услуг пожилого возраста и инвалиды особенно нуждаются в защите и помощи. На «Учебной кухне» они проходят социально-бытовую адаптацию и реабилитацию. В результате участники технологии восстанавливают утраченные навыки самообслуживания и самоухода», - рассказывают специалисты учреждения.

Сотрудники комплексных центров соцобслуживания населения Аткарского, Краснопартизанского, Петровского и Новобурасского районов в индивидуальном порядке демонстрируют подопечным современные приспособления, облегчающие выполнение повседневных задач, и отрабатывают их применение на практике. Особое внимание уделяется безопасности.