Участники технологии «Учебная кухня» восстанавливают утраченные навыки самообслуживания

просмотров: 115

Во всех комплексных центрах соцобслуживания населения Саратовской области функционирует социальная технология «Учебная кухня».Работа модуля продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».Так, в Ртищевском районе занятия по приготовлению пищи с использованием специального оборудования проходят с участниками с ограниченными возможностями здоровья. В процессе приготовления молодые люди получают навыки самообслуживания и поведения в быту. Очередное занятие провела «серебряный» волонтер Валентина Новикова.Занятия на «Учебной кухне» комплексного центра соцобслуживания Озинского района мотивируют представителей старшего поколения на восстановление утраченных функций организма и обучают навыкам использования вспомогательных предметов быта.«Получатели социальных услуг пожилого возраста и инвалиды особенно нуждаются в защите и помощи. На «Учебной кухне» они проходят социально-бытовую адаптацию и реабилитацию. В результате участники технологии восстанавливают утраченные навыки самообслуживания и самоухода», - рассказывают специалисты учреждения.Сотрудники комплексных центров соцобслуживания населения Аткарского, Краснопартизанского, Петровского и Новобурасского районов в индивидуальном порядке демонстрируют подопечным современные приспособления, облегчающие выполнение повседневных задач, и отрабатывают их применение на практике. Особое внимание уделяется безопасности.