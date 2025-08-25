25 августа 2025 ПОНЕДЕЛЬНИК
17:49 | 25 августа
В Марксе и Новоузенске благодаря победе во Всероссийском конкурсе появятся благоустроенные пешеходные зоны
17:45 | 25 августа
Призеры ежегодного теннисного турнира имени Юрия Лужкова получат награды от Фонда его имени
15:06 | 25 августа
Участники технологии «Учебная кухня» восстанавливают утраченные навыки самообслуживания
14:36 | 25 августа
Кино станет доступнее в сельской местности Саратовской области: в 2025 году откроются пять новых кинозалов
12:50 | 25 августа
За строительство школы в Молодежном отдали голоса 20 тысяч саратовцев
12:00 | 25 августа
В поселке Романовка благоустроили новую общественную территорию
12:00 | 25 августа
Социальные туристы из Базарно-Карабулакского района посетили Хвалынские термы и монастырь
11:10 | 25 августа
В Саратовской области кратно повысили выплаты контрактникам
10:10 | 25 августа
Второе золото чемпионата мира в копилке Захара Петрова
10:10 | 25 августа
Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью
Новости / Общество
Получатели социальных услуг комплексного центра социального обслуживания населения Базарно-Карабулакского района в рамках технологии «Социальный туризм» посетили Хвалынские термы и Иоанновский женский монастырь п. Алексеевка.

В современном оздоровительном комплексе, предлагающем широкий спектр услуг, посетители смогли искупаться в открытом бассейне с подогреваемой водой, обогащенной минералами, что весьма полезно для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

После оздоровительных процедур группа отправилась в женский монастырь, расположенный в живописном месте. Экскурсия позволила узнать об истории обители, ее святынях и традициях.

«Организованная для нас поездка в Хвалынский район стала ярким и запоминающимся событием. Мы получили новые впечатления, укрепили здоровье и прикоснулись к духовным ценностям», - рассказали старшие туристы.

Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».