Социальные туристы из Базарно-Карабулакского района посетили Хвалынские термы и монастырь

Получатели социальных услуг комплексного центра социального обслуживания населения Базарно-Карабулакского района в рамках технологии «Социальный туризм» посетили Хвалынские термы и Иоанновский женский монастырь п. Алексеевка.В современном оздоровительном комплексе, предлагающем широкий спектр услуг, посетители смогли искупаться в открытом бассейне с подогреваемой водой, обогащенной минералами, что весьма полезно для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.После оздоровительных процедур группа отправилась в женский монастырь, расположенный в живописном месте. Экскурсия позволила узнать об истории обители, ее святынях и традициях.«Организованная для нас поездка в Хвалынский район стала ярким и запоминающимся событием. Мы получили новые впечатления, укрепили здоровье и прикоснулись к духовным ценностям», - рассказали старшие туристы.Напомним, работа социальных технологий в центрах соцобслуживания населения области продолжается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья».