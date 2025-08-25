Озинский центр соцобслуживания присоединился к Всероссийскому фестивалю

просмотров: 124

Центральным событием фестиваля стал шахматный турнир, в котором приняли участие как опытные ветераны, так и юные дарования. Настоящие баталии на шахматных досках потребовали от участников умственных усилий и стратегического мышления. Турнир не только выявил сильнейших шахматистов, но и способствовал укреплению дружеских связей между его участниками.«Фестиваль стал ярким символом неразрывной связи поколений. Это уникальное мероприятие, посвященное защитникам Отечества, объединило представителей разных возрастов, подчеркнув преемственность традиций и ценностей», - прокомментировали сотрудники учреждения.После окончания шахматной игры, участники выпили ароматного чая с пирогами и яблоками. Угощение было приготовлено руками женщин, посещающих технологию «Учебная кухня».Технология работает в центре социального обслуживания в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта Президента страны Владимира Путина «Семья».