Саратовский ветеран СВО завоевал серебряную медаль на «Кубке Защитников Отечества»

В городе Дзержинске Нижегородской области завершился «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов специальной военной операции из субъектов Приволжского федерального округа. В соревнованиях приняли участие около 130 участников из 14 регионов России, которые в течение нескольких дней состязались в пулевой стрельбе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, спортивном метании ножа, стрельбе из лука и волейболе сидя.

Организаторами турнира выступили Государственный фонд «Защитники Отечества» и Паралимпийский комитет России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и правительства Нижегородской области. Статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что такие соревнования играют важную роль в социальной адаптации ветеранов, помогая им вернуться к активной жизни и раскрыть свой потенциал.

Саратовскую область на турнире представляли ветераны СВО Александр Бобылев, Сергей Пилипчук и Сергей Пригода. Они соревновались в дисциплинах «пулевая стрельба», «спортивное метание ножа» и «пауэрлифтинг» соответственно. Также спортсмены приняли участие в соревнованиях по волейболу сидя в составе сборных команд.

По итогам соревнований Сергей Пилипчук завоевал серебряную медаль, заняв второе место в своей категории. Сергей Пригода показал сильный результат в пауэрлифтинге, став четвёртым, немного не дотянув до призового места.

«Первый раз принимаю участие в подобных соревнованиях, поэтому второе место – достойный результат. Немного обидно, конечно, на тренировках я показал себя гораздо лучше. А на самих соревнованиях, наверное, перегорел немного, уступил не с самым большим разрывом. Главное теперь – не останавливаться на достигнутом, продолжить тренировки, чтобы на следующем Кубке выступить гораздо лучше», – поделился впечатлениями о соревнованиях Сергей Пилипчук.

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области