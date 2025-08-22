Жителям  пострадавшего в Ершове дома помогут с ремонтом  квартир

просмотров: 62

Рабочие уже восстановили фасадную стену и занимаются возведением внутренних перегородок. Следом начнут восстанавливать перекрытия из железобетонных плит.Напомним, сильнее всего пострадали пятый и четвертый этажи дома по ул. Космонавтов. Полностью были разрушены три квартиры.Жители, нуждающиеся в жилье, в настоящий момент проживают в пункте временного размещения, где для них было организовано трёхдневное горячее питание."В ближайшее время планируем перекрыть крышу, установить окна и двери. Это все первый этап работ. Нужно успеть до дождей. А дальше мы с собственниками уже индивидуально будем обсуждать устройство электрической проводки, оштукатуривание перегородок и стен, для того, чтобы затем сделать чистовую отделку. Администрация взяла на себя эти обязательства. Жители получили компенсацию из резервного фонда правительства области, но мы решили, что на выделенные средства они приобретут необходимую мебель", - прокомментировал глава Ершовского района Константин Мызников.