22 августа 2025 ПЯТНИЦА
18:59 | 22 августа
Жителям  пострадавшего в Ершове дома помогут с ремонтом  квартир
18:10 | 22 августа
Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью
17:32 | 22 августа
Саратовский студент из Африки выучил на СВО русский язык
17:31 | 22 августа
Балаковский боец «Кулугур» обезвредил 22 вражеских дрона и спас жизни сослуживцев
14:00 | 22 августа
Вместе сохраним память поколений: в регионе обсудили военно-патриотическое воспитание молодежи
13:00 | 22 августа
В Саратове в День Государственного флага пройдут концерты, праздничные программы и познавательные мероприятия для детей
12:02 | 22 августа
По программе модернизации первичного звена здравоохранения за пять лет в лечебные учреждения области поступил 41 флюорограф
11:40 | 22 августа
Нападки на Литневскую считают попыткой обесценить реальную помощь саратовцев участникам СВО
11:00 | 22 августа
Роман Бусаргин:В этом году в больнице в Турках отремонтируем здание пищеблока и подход к поликлинике
10:30 | 22 августа
Депутат городской думы: «Школа нужна и она будет построена»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Рабочие уже восстановили фасадную стену и  занимаются возведением внутренних  перегородок. Следом начнут  восстанавливать  перекрытия из железобетонных плит.
Напомним, сильнее всего пострадали пятый и четвертый  этажи  дома по ул. Космонавтов. Полностью были разрушены три квартиры.

Жители, нуждающиеся в жилье, в  настоящий момент проживают в пункте временного размещения, где для них было организовано трёхдневное горячее питание.


"В ближайшее время планируем перекрыть крышу,  установить окна и двери.  Это все первый этап работ.  Нужно успеть  до дождей. А дальше мы с собственниками уже индивидуально будем обсуждать устройство  электрической проводки, оштукатуривание  перегородок и стен, для того, чтобы затем  сделать чистовую отделку. Администрация взяла на себя  эти обязательства. Жители получили компенсацию из резервного фонда правительства области, но мы решили, что  на выделенные средства они приобретут необходимую мебель",   - прокомментировал глава Ершовского района Константин Мызников.