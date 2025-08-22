22 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:59 | 22 августа
Жителям  пострадавшего в Ершове дома помогут с ремонтом  квартир
18:10 | 22 августа
Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью
17:32 | 22 августа
Саратовский студент из Африки выучил на СВО русский язык
17:31 | 22 августа
Балаковский боец «Кулугур» обезвредил 22 вражеских дрона и спас жизни сослуживцев
14:00 | 22 августа
Вместе сохраним память поколений: в регионе обсудили военно-патриотическое воспитание молодежи
13:00 | 22 августа
В Саратове в День Государственного флага пройдут концерты, праздничные программы и познавательные мероприятия для детей
12:02 | 22 августа
По программе модернизации первичного звена здравоохранения за пять лет в лечебные учреждения области поступил 41 флюорограф
11:40 | 22 августа
Нападки на Литневскую считают попыткой обесценить реальную помощь саратовцев участникам СВО
11:00 | 22 августа
Роман Бусаргин:В этом году в больнице в Турках отремонтируем здание пищеблока и подход к поликлинике
10:30 | 22 августа
Депутат городской думы: «Школа нужна и она будет построена»
Балаковский боец «Кулугур» обезвредил 22 вражеских дрона и спас жизни сослуживцев

Балаковский боец «Кулугур» обезвредил 22 вражеских дрона и спас жизни сослуживцев


Уроженец Балаковского района, участник специальной военной операции с позывным «Кулугур», продолжает доблестно нести службу в составе одного из саратовских подразделений. Как пулеметчик, он не только мастерски владеет оружием, но и эффективно противостоит высокотехнологичным угрозам современного поля боя.

С начала спеоперации боец «Кулугур» обезвредил 22 беспилотных летательных аппарата противника. Его самоотверженность особенно ярко проявилась в одном из тяжелых боев, когда враг массированно применил FPV-дроны-камикадзе. Рискуя собственной жизнью, балаковец уничтожил сразу четыре беспилотника, что позволило сохранить жизни его сослуживцев и удержать позиции подразделения.

Но его вклад в общее дело не ограничивается уничтожением дронов. Военнослужащий неоднократно участвовал в опасных операциях по эвакуации раненых товарищей с поля боя, а также обеспечивал охрану маршрутов для безопасного перемещения личного состава и критически важных грузов – боеприпасов, воды и продовольствия.

За проявленные мужество, отвагу и высокий профессионализм боец «Кулугур» удостоен государственной награды – медали Жукова. Также он отмечен ведомственными наградами Министерства обороны РФ: медалями «За воинскую доблесть II степени» и «Участнику СВО».