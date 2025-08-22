Балаковский боец «Кулугур» обезвредил 22 вражеских дрона и спас жизни сослуживцев

просмотров: 79

Уроженец Балаковского района, участник специальной военной операции с позывным «Кулугур», продолжает доблестно нести службу в составе одного из саратовских подразделений. Как пулеметчик, он не только мастерски владеет оружием, но и эффективно противостоит высокотехнологичным угрозам современного поля боя.С начала спеоперации боец «Кулугур» обезвредил 22 беспилотных летательных аппарата противника. Его самоотверженность особенно ярко проявилась в одном из тяжелых боев, когда враг массированно применил FPV-дроны-камикадзе. Рискуя собственной жизнью, балаковец уничтожил сразу четыре беспилотника, что позволило сохранить жизни его сослуживцев и удержать позиции подразделения.Но его вклад в общее дело не ограничивается уничтожением дронов. Военнослужащий неоднократно участвовал в опасных операциях по эвакуации раненых товарищей с поля боя, а также обеспечивал охрану маршрутов для безопасного перемещения личного состава и критически важных грузов – боеприпасов, воды и продовольствия.За проявленные мужество, отвагу и высокий профессионализм боец «Кулугур» удостоен государственной награды – медали Жукова. Также он отмечен ведомственными наградами Министерства обороны РФ: медалями «За воинскую доблесть II степени» и «Участнику СВО».