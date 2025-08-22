22 августа 2025 ПЯТНИЦА
Нападки на Литневскую считают попыткой обесценить реальную помощь саратовцев участникам СВО

Саратовский журналист и блогер Елена Налимова записала и выложила очередное видео с нападками на сторонников строительства новой современной школы в Ленинском районе Саратова. Сделала она это с отдыха на одном из курортов Юго-Восточной Азии.



Член Общественной палаты Саратовской области, директор Общественно полезного благотворительного фонда «Максютовцы помогут» Вячеслав Максюта:

- В ситуации со строительством школы в Ленинском районе становится очевидно, кто действительно работает на результат, а кто пытается заработать дешёвые политические очки на расколе общества.

Юлия Литневская последовательно занимается решением реальной проблемы — переполненности школ и необходимости дать детям возможность учиться в современных условиях рядом с домом. Вместо пустых лозунгов она, как депутат, поддерживает единственно возможное, по заключению специалистов, решение. Поэтому появление аудиозаписей, критикующих её, выглядит как откровенная попытка свести личные счеты и очернить человека, который не боится брать на себя ответственность.

Очень удобно сидеть в стороне и критиковать, когда на кону стоит благополучие тысяч семей.

Нападки на Литневскую за её благотворительную деятельность и помощь саратовцев участникам СВО — это уже переход всех границ, попытка обесценить реальные дела через грязные манипуляции. Мне самому как занимающемуся благотворительной деятельностью слышать это противно.

Это лишь доказывает, что истинная цель псевдожурналистки — не защита сквера, а создание конфликта и самопиар на проблемах людей.

Общественник осудил оскорбления в адрес депутата Литневской за ее благотворительные проекты

Руководитель Регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронд «За Россию» в Саратовской области Сергей Шаров:

- Пока некоторые строят свою популярность на критике и однобоком освещении любого сложного вопроса, депутат Литневская занимается решением реальных, многолетних проблем горожан.

Очень легко рассуждать о том, как правильно жить саратовцам, игнорируя при этом молчаливое большинство — тысячи родителей, которые годами ждут новую школу в Ленинском районе.

Юлия Литневская взяла на себя ответственность за свои слова и прямо говорит об этом. Школа необходима - другого места для строительства нет. Сквер останется и будет развиваться.

В то время как её оппоненты не несут никакой ответственности за последствия своей информационной кампании.

В конечном счете, именно построенные школы останутся реальным вкладом в будущее наших детей.