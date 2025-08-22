Вместе сохраним память поколений: в регионе обсудили военно-патриотическое воспитание молодежи

просмотров: 100

Заместитель министра образования области Михаил Попов провел рабочее совещание с заместителями глав муниципальных районов области по патриотической работе по вопросам военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в Саратовской области.Участники совещания подробно обсудили роль военно-патриотического воспитания в формировании нравственных качеств молодежи, подчеркнув особую значимость сохранения исторической памяти и уважения к подвигам предков.«Патриотизм — это не только любовь к своей стране, но и готовность встать на её защиту. Военно-патриотические мероприятия помогают молодым людям осознать свою ответственность перед Отечеством»,- отметил Михаил Юрьевич.Также была обсуждена программа проведения мероприятий, направленная на вовлечение школьников и студентов в активную деятельность, связанную с изучением истории Великой Отечественной войны, героизмом наших солдат и офицеров, а также пропагандой здорового образа жизни и физической подготовленности.В Год защитника Отечества особое внимание уделяется взаимодействию учебных заведений с организациями ветеранов, военным комиссариатом и спортивными объединениями. Это позволяет организовать комплекс мероприятий, включающих экскурсии, выставки, лекции, спортивные соревнования и другие формы активизации интереса молодежи к отечественной истории и традициям.«Эффективность военно-патриотического воспитания зависит от тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон. Только объединив усилия, мы сможем сформировать поколение настоящих патриотов, готовых служить интересам своей страны и сохранить память поколений»,- подытожил заместитель министра образования.