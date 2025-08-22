22 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:59 | 22 августа
Жителям  пострадавшего в Ершове дома помогут с ремонтом  квартир
18:10 | 22 августа
Современное лабораторное оборудование в саратовских поликлиниках отличается быстротой получения результатов и высокой производительностью
17:32 | 22 августа
Саратовский студент из Африки выучил на СВО русский язык
17:31 | 22 августа
Балаковский боец «Кулугур» обезвредил 22 вражеских дрона и спас жизни сослуживцев
14:00 | 22 августа
Вместе сохраним память поколений: в регионе обсудили военно-патриотическое воспитание молодежи
13:00 | 22 августа
В Саратове в День Государственного флага пройдут концерты, праздничные программы и познавательные мероприятия для детей
12:02 | 22 августа
По программе модернизации первичного звена здравоохранения за пять лет в лечебные учреждения области поступил 41 флюорограф
11:40 | 22 августа
Нападки на Литневскую считают попыткой обесценить реальную помощь саратовцев участникам СВО
11:00 | 22 августа
Роман Бусаргин:В этом году в больнице в Турках отремонтируем здание пищеблока и подход к поликлинике
10:30 | 22 августа
Депутат городской думы: «Школа нужна и она будет построена»
Вместе сохраним память поколений: в регионе обсудили военно-патриотическое воспитание молодежи

Заместитель министра образования области Михаил Попов провел рабочее совещание с заместителями глав муниципальных районов области по патриотической работе по вопросам военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в Саратовской области.

Участники совещания подробно обсудили роль военно-патриотического воспитания в формировании нравственных качеств молодежи, подчеркнув особую значимость сохранения исторической памяти и уважения к подвигам предков.

«Патриотизм — это не только любовь к своей стране, но и готовность встать на её защиту. Военно-патриотические мероприятия помогают молодым людям осознать свою ответственность перед Отечеством»,- отметил Михаил Юрьевич.

Также была обсуждена программа проведения мероприятий, направленная на вовлечение школьников и студентов в активную деятельность, связанную с изучением истории Великой Отечественной войны, героизмом наших солдат и офицеров, а также пропагандой здорового образа жизни и физической подготовленности.

В Год защитника Отечества особое внимание уделяется взаимодействию учебных заведений с организациями ветеранов, военным комиссариатом и спортивными объединениями. Это позволяет организовать комплекс мероприятий, включающих экскурсии, выставки, лекции, спортивные соревнования и другие формы активизации интереса молодежи к отечественной истории и традициям.

«Эффективность военно-патриотического воспитания зависит от тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон. Только объединив усилия, мы сможем сформировать поколение настоящих патриотов, готовых служить интересам своей страны и сохранить память поколений»,- подытожил заместитель министра образования.