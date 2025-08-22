В Саратове в День Государственного флага пройдут концерты, праздничные программы и познавательные мероприятия для детей

просмотров: 63

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Завтра в Парке Победы г. Саратова состоятся мероприятия, приуроченные к этому празднику.В 13.00 на площадке перед мемориалом «Журавли» пройдут мероприятия в рамках Всероссийской акции «Россия в цвете».В 13.30 в этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» стартует мероприятие «Символы российского единства» для детей дошкольного и школьного возраста».Учреждения культуры также подготовили ряд мероприятий, посвященных этому празднику. Так, концертная программа «Флаг моего государства» начнется в 12.00 на площади Ленина в Саратове. Зрители увидят выступления творческих коллективов ДК «Россия».На праздничный концерт «Символ Отечества» в это же время приглашает областная специальная библиотека для слепых (г. Саратов, Детский парк, Летний читальный зал).Саратовская областная филармония имени А. Шнитке примет участие в мероприятиях тематической культурной программы, представив жителям и гостям города концерт Театра хоровой музыки. В программе прозвучат всеми любимые песни о России. Концерт состоится в областной универсальной научной библиотеке (ул. им.Горького А.М., зд.40) в 15.00.Областной киновидеоцентр предлагает познавательные мероприятия для младших школьников. «Символы страны» расскажут ребятам о главных символах России и их значении для каждого. Интерактивное мероприятие «Я гражданин России» средствами кино познакомит юных зрителей с понятием гражданства, а также расскажет об исторических личностях нашей страны.Тематические мероприятия пройдут и в других учреждениях культуры.По информации министерства внутренней политики области и внутренней политики области и министерства культуры области