В Ртищево прошёл заключительный зональный этап областного турнира по футболу среди дворовых команд на кубок Губернатора Саратовской области
В турнире приняли участие юные футболисты из 6 муниципальных районов: Ртищевского, Балашовского, Аркадакского, Турковского, Романовского и Самойловского,сообщает министерство спорта Саратовской области.
Турнир проводится в рамках региональной программы «Дворовый тренер», инициированной губернатором области Романом Бусаргиным.
В результате игр места в турнирной таблице распределились следующим образом:
в возрастной группе 2008-2009 г.р.:
1 место - Ртищевский район
2 место- Балашовский район
3 место - Аркадакский район
в возрастной группе 2010-2011 г.р.:
1 место- Ртищевского район
2 место- Балашовский район
3 место - Самойловский район
в возрастной группе 2012-2013 г.р.:
1 место- Балашовский район
2 место- Аркадакский район
3 место- Турковский район
в возрастной группе 2014-2015 г.р.:
1 место - Ртищевский район
2 место- - Аркадакский район
3 место - Балашовский район.
Команды, занявшие первые места в своих возрастных категориях, завоевали право на участие в региональном этапе.