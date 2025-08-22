22 августа 2025 ПЯТНИЦА
Новости
19:32 | 21 августа
Саратовская область получит более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей в городах.
18:58 | 21 августа
С начала года в Саратовской районной больнице проведено свыше 60 тыс УЗИ-исследований
18:10 | 21 августа
Льготников региона обеспечат бесплатными лекарствами
18:05 | 21 августа
Новую школу в Молодежном предложили сделать полноценным патриотическим центром
18:04 | 21 августа
Саратовская область вышла из числа регионов-аутсайдеров по неэффективному использованию лимита казначейского кредита
14:30 | 21 августа
Обсуждение классики, современной прозы и поэзии: по всей стране откроются литературные клубы «Знания»
13:30 | 21 августа
Саратовцы пожаловались на призывы «вербовщиков» к незаконным действиям из-за строительства школы
12:30 | 21 августа
Саратовских бойцов объединяет желание помочь своей стране
12:16 | 21 августа
Президент наградил саратовского студента медалью "За отвагу"
12:13 | 21 августа
Общественница назвала данью уважения единовременные выплаты работникам детских садов
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Саратовская область получит более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей в городах.

Региону в рамках штаба, возглавляемого заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, одобрена заявка на получение специального казначейского кредита.

За счет этих средств будет сформирована программа, рассчитанная на несколько лет, которая позволит улучшить качество водоснабжения и водоотведения для 650 тысяч человек. В нее войдут 17 крупных населенных пунктов: Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск и другие. В планах заменить 67 км водопроводных и 19 км канализационных сетей, а также провести ремонт центральных коллекторов. Многие из этих коммуникаций не менялись десятилетиями.

Ранее перед профильным министерством была поставлена задача совместно с главами районов разработать подробный план ремонта и определить первоочередные участки, которые требуют обновления. Проектная документация на объекты текущего года уже готова.