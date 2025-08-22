Саратовская область получит более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей в городах.

просмотров: 97

Региону в рамках штаба, возглавляемого заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным, одобрена заявка на получение специального казначейского кредита.За счет этих средств будет сформирована программа, рассчитанная на несколько лет, которая позволит улучшить качество водоснабжения и водоотведения для 650 тысяч человек. В нее войдут 17 крупных населенных пунктов: Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск и другие. В планах заменить 67 км водопроводных и 19 км канализационных сетей, а также провести ремонт центральных коллекторов. Многие из этих коммуникаций не менялись десятилетиями.Ранее перед профильным министерством была поставлена задача совместно с главами районов разработать подробный план ремонта и определить первоочередные участки, которые требуют обновления. Проектная документация на объекты текущего года уже готова.