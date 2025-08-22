22 августа 2025 ПЯТНИЦА
19:32 | 21 августа
Саратовская область получит более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей в городах.
18:58 | 21 августа
С начала года в Саратовской районной больнице проведено свыше 60 тыс УЗИ-исследований
18:10 | 21 августа
Льготников региона обеспечат бесплатными лекарствами
18:05 | 21 августа
Новую школу в Молодежном предложили сделать полноценным патриотическим центром
18:04 | 21 августа
Саратовская область вышла из числа регионов-аутсайдеров по неэффективному использованию лимита казначейского кредита
14:30 | 21 августа
Обсуждение классики, современной прозы и поэзии: по всей стране откроются литературные клубы «Знания»
13:30 | 21 августа
Саратовцы пожаловались на призывы «вербовщиков» к незаконным действиям из-за строительства школы
12:30 | 21 августа
Саратовских бойцов объединяет желание помочь своей стране
12:16 | 21 августа
Президент наградил саратовского студента медалью "За отвагу"
12:13 | 21 августа
Общественница назвала данью уважения единовременные выплаты работникам детских садов
Льготников региона обеспечат бесплатными лекарствами

На очередном заседании областной Думы депутаты поддержали решение губернатора Романа Бусаргина о выделении 300 млн рублей на бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствами.


Средства выделены, в том числе и для больных с сахарным диабетом.

- Когда мы говорим о таком заболевании как сахарный диабет, мы всегда делаем акцент на том, что с этим заболеванием нужно научиться жить, изменив образ жизни, соблюдая диету и принимая необходимые препараты. Бесплатное обеспечение лекарствами - это рука помощи таким пациентам, регулярный прием лекарств помогает предотвращать нежелательные последствия заболевания. Пациенты не остаются один на один со своей проблемой, не теряют качества жизни. Это позволяет уменьшить количество сосудистых осложнений, увеличить продолжительность жизни, - прокомментировала врач-эндокринолог Саратовской городской клинической больницы №9, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Саратовской области Алиса Тюгаева.