Льготников региона обеспечат бесплатными лекарствами

просмотров: 102

Средства выделены, в том числе и для больных с сахарным диабетом.- Когда мы говорим о таком заболевании как сахарный диабет, мы всегда делаем акцент на том, что с этим заболеванием нужно научиться жить, изменив образ жизни, соблюдая диету и принимая необходимые препараты. Бесплатное обеспечение лекарствами - это рука помощи таким пациентам, регулярный прием лекарств помогает предотвращать нежелательные последствия заболевания. Пациенты не остаются один на один со своей проблемой, не теряют качества жизни. Это позволяет уменьшить количество сосудистых осложнений, увеличить продолжительность жизни, - прокомментировала врач-эндокринолог Саратовской городской клинической больницы №9, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Саратовской области Алиса Тюгаева.