Саратовская область вышла из числа регионов-аутсайдеров по неэффективному использованию лимита казначейского кредита
Согласно отчету Счетной палаты РФ, в 2022 году Саратовская область находилась в числе регионов, привлекающих рыночные заимствования при низком проценте использования лимита по казначейским кредитам. Вместе с тем, в последующие 2 года Саратовской области в рейтинге регионов-аутсайдеров нет.
Ряд регионов продолжают демонстрировать нерациональное управление долгом.В отчете отмечены субъекты, которые при наличии задолженности по коммерческим кредитам, продолжали неэффективно использовать лимит в течение трех лет. Среди регионов ПФО в их числе Пензенская область и Республика Мордовия.
