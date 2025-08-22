22 августа 2025 ПЯТНИЦА
19:32 | 21 августа
Саратовская область получит более 2 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей в городах.
18:58 | 21 августа
С начала года в Саратовской районной больнице проведено свыше 60 тыс УЗИ-исследований
18:10 | 21 августа
Льготников региона обеспечат бесплатными лекарствами
18:05 | 21 августа
Новую школу в Молодежном предложили сделать полноценным патриотическим центром
18:04 | 21 августа
Саратовская область вышла из числа регионов-аутсайдеров по неэффективному использованию лимита казначейского кредита
14:30 | 21 августа
Обсуждение классики, современной прозы и поэзии: по всей стране откроются литературные клубы «Знания»
13:30 | 21 августа
Саратовцы пожаловались на призывы «вербовщиков» к незаконным действиям из-за строительства школы
12:30 | 21 августа
Саратовских бойцов объединяет желание помочь своей стране
12:16 | 21 августа
Президент наградил саратовского студента медалью "За отвагу"
12:13 | 21 августа
Общественница назвала данью уважения единовременные выплаты работникам детских садов
Саратовская область вышла из числа регионов-аутсайдеров по неэффективному использованию лимита казначейского кредита

Согласно отчету Счетной палаты РФ, в 2022 году Саратовская область находилась в числе регионов, привлекающих рыночные заимствования при низком проценте использования лимита по казначейским кредитам. Вместе с тем, в последующие 2 года Саратовской области в рейтинге регионов-аутсайдеров нет.



Ряд регионов продолжают демонстрировать нерациональное управление долгом.В отчете отмечены субъекты, которые при наличии задолженности по коммерческим кредитам, продолжали неэффективно использовать лимит в течение трех лет. Среди регионов ПФО в их числе Пензенская область и Республика Мордовия.