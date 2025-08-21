Обсуждение классики, современной прозы и поэзии: по всей стране откроются литературные клубы «Знания»

просмотров: 71

По поручению Президента России Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ 22 августа запускает масштабный федеральный проект «Чтецкие программы». Ключевым звеном этой инициативы станут школьные литературные клубы, которые помогут молодежи заново открыть для себя мир художественной литературы через живое чтение и дискуссии.«Напомню, 5 ноября 2024 г. на заседании Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации Глава государства сказал: «…еще в недавнем прошлом были популярны, востребованы чтецкие программы, когда известные актеры и профессиональные чтецы исполняли литературный репертуар». Президент предложил «возродить эту практику, прежде всего в школах и колледжах, чтобы ребята слышали, знали эталонное звучание родной речи, с юных лет впитывали красоту и образное богатство родного языка». За выполнение этого поручения взялось Российское общество «Знание» совместно с Театральным институтом им. Бориса Щукина. Уже с 1 сентября 2025 года актеры федеральных, региональных и муниципальных театров начнут выезжать в школы и колледжи, чтобы исполнить для ребят лучшие произведения отечественной и мировой литературы. Одновременно с этим в общеобразовательных организациях по всей стране начнется создание литературных клубов, где из совместного чтения и обсуждения литературных произведений будут рождаться и новые авторы, и юные исполнители», — говорит председатель Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.Проект, рассчитанный на предстоящий учебный год, охватит учащихся всех возрастов. Программа клубов обещает быть насыщенной и разнообразной. Среди форматов — классическая работа с художественным произведением, познавательные интерактивные лекции о биографиях авторов и историческом контексте, викторины, самостоятельное творчество — сочинение стихов, эссе, рецензий или создание картин с последующим обсуждением. Кроме того, предлагается формат кинолекций, где сравнение литературного источника и его экранизации станет поводом для дискуссии.Встречи украсят выступления известных артистов, писателей, литературоведов, театральных деятелей, которые расскажут о своем творческом пути, поделятся мнением об обсуждаемом произведении, а также проведут мастер-класс по выразительному чтению. Готовность участвовать в проекте подтвердили народный артист РФ Сергей Безруков, народный артист России Дмитрий Харатьян, писатель Захар Прилепин, актер театра и кино Егор Бероев, писатель, сценарист, продюсер Олег Рой и другие яркие представители творческой сферы. 22 августа старт проекту дадут выступления актёра, кинорежиссёра и сценариста Алексея Чадова — в Ярославле и актрисы театра и кино, выпускницы театрального института им. Бориса Щукина Валерии Ланской — в Казани.«Этот проект — важный шаг к тому, чтобы книга снова стала для молодого поколения источником вдохновения, знаний и живым пространством для диалога. К концу 2025 года планируем создать около тысячи литературных клубов и провести свыше пяти тысяч встреч с деятелями искусства и культуры. Ожидаем, что в проекте за это время примут участие около 50 тысяч человек», — подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.Для литературных клубов со всей России будет предусмотрена система рейтинга и поощрения за активную работу — по ее итогам будут отбираться 30 клубов-победителей ежемесячно. Лучшие школы будут поощрены выступлениями выдающихся деятелей культуры и искусства.Регистрация на участие в проекте откроется 22 августа по ссылке - https://contest.znanierussia.ru/projects/chtecki-club/form.