21 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:30 | 21 августа
Обсуждение классики, современной прозы и поэзии: по всей стране откроются литературные клубы «Знания»
13:30 | 21 августа
Саратовцы пожаловались на призывы «вербовщиков» к незаконным действиям из-за строительства школы
12:30 | 21 августа
Саратовских бойцов объединяет желание помочь своей стране
12:16 | 21 августа
Президент наградил саратовского студента медалью "За отвагу"
12:13 | 21 августа
Общественница назвала данью уважения единовременные выплаты работникам детских садов
09:42 | 21 августа
Новое современное оборудование позволяет улучшить качество медицинской помощи
21:54 | 20 августа
Всем предпринимателям будут предоставлены равные права для размещения в Городском парке
21:53 | 20 августа
В Российской Федерации стартовала VI Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ — 2025»
21:52 | 20 августа
Заведующая детским садом отметила важность и своевременность стимулирования педагогов
16:50 | 20 августа
Юрист подтверждает законность подготовительных работ по строительству школы в Ленинском районе
Президент наградил саратовского студента медалью "За отвагу"

Студент Института юстиции Саратовской государственной юридической академии удостоен государственной награды. Участнику спецоперации Роману Фролову вручили медаль "За отвагу".
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщается в телеграм-канале СГЮА.

Также земляка наградили медалью Министерства обороны России "Воин-доброволец". Ее вручают бойцам за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.