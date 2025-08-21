Президент наградил саратовского студента медалью "За отвагу"
Студент Института юстиции Саратовской государственной юридической академии удостоен государственной награды. Участнику спецоперации Роману Фролову вручили медаль "За отвагу".
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщается в телеграм-канале СГЮА.
Также земляка наградили медалью Министерства обороны России "Воин-доброволец". Ее вручают бойцам за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.
