Саратовских бойцов объединяет желание помочь своей стране

Новая группа бойцов, жителей Саратовской области, отправилась в зону СВО. Об этом сегодня рассказали сетевому изданию «Известия.Саратов и регионы» в областном пункте отбора. Контракты с Министерством обороны заключают люди разных возрастов и профессий. Но есть и то, что их объединяет – желание помочь своей стране, ответственность за её судьбу и стремление к победе, - подчеркнули в пункте отбора главные качества контрактников.Георгий - уроженец Кыргызстана, но более 20 лет живет и работает в России, считает ее своей Родиной. В мирной жизни молодой человек занимался индивидуальным предпринимательством, работал с маркетплейсами. Он убежден – нужно защищать страну, так как здесь живут родственники, близкие и друзья. Молодой человек руководствуется примером отца, который также служит на СВО. «Должен постоять за свою Родину. Главное - не дать противнику направиться в нашу сторону», - считает Георгий.Алексей уже имеет боевой опыт. Он заключил первый контракт с Министерством обороны, до этого два контракта был добровольцем. «Намерен внести свой вклад в завершение специальной военной операции. Контрактники – люди обученные. Знакома ситуация, знаю, куда я иду и зачем», - отмечает боец.«Кроме нас самих, никто не встанет, - считает подписавший контракт молодой человек по имени Никита. - Надо защищать свою Родину. Чтобы наши дети, наши родители не волновались, не боялись никаких прилетов».Лицам, заключившим контракт в Саратовской области, положены денежные выплаты, льготы и меры поддержки. Подписавшие контракт получают федеральную, региональную и муниципальную выплаты уже в первый месяц службы.Стать участником СВО можно, обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: г.Саратов. ул.Буровая, д.36. тел. 8 (8452) 38-19-20 или 117.