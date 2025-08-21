21 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:30 | 21 августа
Обсуждение классики, современной прозы и поэзии: по всей стране откроются литературные клубы «Знания»
13:30 | 21 августа
Саратовцы пожаловались на призывы «вербовщиков» к незаконным действиям из-за строительства школы
12:30 | 21 августа
Саратовских бойцов объединяет желание помочь своей стране
12:16 | 21 августа
Президент наградил саратовского студента медалью "За отвагу"
12:13 | 21 августа
Общественница назвала данью уважения единовременные выплаты работникам детских садов
09:42 | 21 августа
Новое современное оборудование позволяет улучшить качество медицинской помощи
21:54 | 20 августа
Всем предпринимателям будут предоставлены равные права для размещения в Городском парке
21:53 | 20 августа
В Российской Федерации стартовала VI Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ — 2025»
21:52 | 20 августа
Заведующая детским садом отметила важность и своевременность стимулирования педагогов
16:50 | 20 августа
Юрист подтверждает законность подготовительных работ по строительству школы в Ленинском районе
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовских бойцов объединяет желание помочь своей стране

Новости
Саратовских бойцов объединяет желание помочь своей стране


Новая группа бойцов, жителей Саратовской области, отправилась в зону СВО. Об этом сегодня рассказали сетевому изданию «Известия.Саратов и регионы» в областном пункте отбора. Контракты с Министерством обороны заключают люди разных возрастов и профессий. Но есть и то, что их объединяет – желание помочь своей стране, ответственность за её судьбу и стремление к победе, - подчеркнули в пункте отбора главные качества контрактников.

Георгий - уроженец Кыргызстана, но более 20 лет живет и работает в России, считает ее своей Родиной. В мирной жизни молодой человек занимался индивидуальным предпринимательством, работал с маркетплейсами. Он убежден – нужно защищать страну, так как здесь живут родственники, близкие и друзья. Молодой человек руководствуется примером отца, который также служит на СВО. «Должен постоять за свою Родину. Главное - не дать противнику направиться в нашу сторону», - считает Георгий.

Алексей уже имеет боевой опыт. Он заключил первый контракт с Министерством обороны, до этого два контракта был добровольцем. «Намерен внести свой вклад в завершение специальной военной операции. Контрактники – люди обученные. Знакома ситуация, знаю, куда я иду и зачем», - отмечает боец.

«Кроме нас самих, никто не встанет, - считает подписавший контракт молодой человек по имени Никита. - Надо защищать свою Родину. Чтобы наши дети, наши родители не волновались, не боялись никаких прилетов».

Лицам, заключившим контракт в Саратовской области, положены денежные выплаты, льготы и меры поддержки. Подписавшие контракт получают федеральную, региональную и муниципальную выплаты уже в первый месяц службы.

Стать участником СВО можно, обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: г.Саратов. ул.Буровая, д.36. тел. 8 (8452) 38-19-20 или 117.