Общественница назвала данью уважения единовременные выплаты работникам детских садов

Председатель Красноармейской районной ветеранской организации Наталья Мартыненко отметила важность внимания региональной власти к поддержке работников бюджетной сферы, напомнив, что ранее аналогичные выплаты коснулись сотрудников других ведомств.- Дополнительное материальное стимулирование специалистов дошкольного образования – воспитателей, педагогов – благое дело. Помимо моральной составляющей, важности этой профессии, стоит обратить внимание еще и на средства финансирования этой премии. Ведь работников почти 12 тысяч человек, и по итогу получается 120 млн рублей – немаленькая сумма для социально ориентированного бюджета региона. Губернатор Роман Бусаргин нашел дополнительные источники финансирования для этих целей. Таким образом, он не только отдал, скажем так, дань уважения сотрудникам, воспитывающим и обучающим маленьких детей, но и очень государственно прозорливо провел финансово составляющую этого вопроса.В целом, сегодня региональные власти под руководством губернатора Романа Бусаргина очень внимательно подходят к вопросу разработки и принятию дополнительных мер социальной поддержки работников бюджетной сферы. Стоит вспомнить, что ранее подобными единовременными выплатами премировали работников библиотек, сотрудников противопожарной службы, лесхозов.