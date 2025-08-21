Общественница назвала данью уважения единовременные выплаты работникам детских садов
Воспитатели и педагогические работники детских садов региона получат единовременную премию. Как анонсировал в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин, данная выплата коснется свыше 12 тысяч работников.
Председатель Красноармейской районной ветеранской организации Наталья Мартыненко отметила важность внимания региональной власти к поддержке работников бюджетной сферы, напомнив, что ранее аналогичные выплаты коснулись сотрудников других ведомств.
- Дополнительное материальное стимулирование специалистов дошкольного образования – воспитателей, педагогов – благое дело. Помимо моральной составляющей, важности этой профессии, стоит обратить внимание еще и на средства финансирования этой премии. Ведь работников почти 12 тысяч человек, и по итогу получается 120 млн рублей – немаленькая сумма для социально ориентированного бюджета региона. Губернатор Роман Бусаргин нашел дополнительные источники финансирования для этих целей. Таким образом, он не только отдал, скажем так, дань уважения сотрудникам, воспитывающим и обучающим маленьких детей, но и очень государственно прозорливо провел финансово составляющую этого вопроса.
В целом, сегодня региональные власти под руководством губернатора Романа Бусаргина очень внимательно подходят к вопросу разработки и принятию дополнительных мер социальной поддержки работников бюджетной сферы. Стоит вспомнить, что ранее подобными единовременными выплатами премировали работников библиотек, сотрудников противопожарной службы, лесхозов.
