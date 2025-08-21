21 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
14:30 | 21 августа
Обсуждение классики, современной прозы и поэзии: по всей стране откроются литературные клубы «Знания»
13:30 | 21 августа
Саратовцы пожаловались на призывы «вербовщиков» к незаконным действиям из-за строительства школы
12:30 | 21 августа
Саратовских бойцов объединяет желание помочь своей стране
12:16 | 21 августа
Президент наградил саратовского студента медалью "За отвагу"
12:13 | 21 августа
Общественница назвала данью уважения единовременные выплаты работникам детских садов
09:42 | 21 августа
Новое современное оборудование позволяет улучшить качество медицинской помощи
21:54 | 20 августа
Всем предпринимателям будут предоставлены равные права для размещения в Городском парке
21:53 | 20 августа
В Российской Федерации стартовала VI Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ — 2025»
21:52 | 20 августа
Заведующая детским садом отметила важность и своевременность стимулирования педагогов
16:50 | 20 августа
Юрист подтверждает законность подготовительных работ по строительству школы в Ленинском районе
Общественница назвала данью уважения единовременные выплаты работникам детских садов

Воспитатели и педагогические работники детских садов региона получат единовременную премию. Как анонсировал в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин, данная выплата коснется свыше 12 тысяч работников.

Председатель Красноармейской районной ветеранской организации Наталья Мартыненко отметила важность внимания региональной власти к поддержке работников бюджетной сферы, напомнив, что ранее аналогичные выплаты коснулись сотрудников других ведомств.

- Дополнительное материальное стимулирование специалистов дошкольного образования – воспитателей, педагогов – благое дело. Помимо моральной составляющей, важности этой профессии, стоит обратить внимание еще и на средства финансирования этой премии. Ведь работников почти 12 тысяч человек, и по итогу получается 120 млн рублей – немаленькая сумма для социально ориентированного бюджета региона. Губернатор Роман Бусаргин нашел дополнительные источники финансирования для этих целей. Таким образом, он не только отдал, скажем так, дань уважения сотрудникам, воспитывающим и обучающим маленьких детей, но и очень государственно прозорливо провел финансово составляющую этого вопроса.

В целом, сегодня региональные власти под руководством губернатора Романа Бусаргина очень внимательно подходят к вопросу разработки и принятию дополнительных мер социальной поддержки работников бюджетной сферы. Стоит вспомнить, что ранее подобными единовременными выплатами премировали работников библиотек, сотрудников противопожарной службы, лесхозов.