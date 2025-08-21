Всем предпринимателям будут предоставлены равные права для размещения в Городском парке

просмотров: 121

Предприниматели, чьи договорные отношения прекращены в связи с окончанием срока аренды парка, вправе выходить на открытые конкурсные процедуры, чтобы продолжить свою деятельность. Однако для этого администрации необходимо выполнить ряд условий.Муниципалитет, как владелец земельного участка, обязан освободить территорию от имущества, принадлежащего третьим лицам, и только после этого объявлять необходимую конкурсную документацию, чтобы никто из предпринимателей, которые хотят разместить свой бизнес в Городском парке, не был ущемлен в правах.Участники встречи с пониманием относятся к установленным требованиям и готовы в дальнейшем продолжить работу в парке, если победят по условиям конкурса.