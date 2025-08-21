21 августа 2025 ЧЕТВЕРГ
21:54 | 20 августа
Всем предпринимателям будут предоставлены равные права для размещения в Городском парке
21:53 | 20 августа
В Российской Федерации стартовала VI Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ — 2025»
21:52 | 20 августа
Заведующая детским садом отметила важность и своевременность стимулирования педагогов
16:50 | 20 августа
Юрист подтверждает законность подготовительных работ по строительству школы в Ленинском районе
16:48 | 20 августа
За строительство современной школы в Молодежном собрали более двух тысяч подписей за три дня
14:53 | 20 августа
В области более 20 тысяч многодетных семей получили удостоверения единого образца
10:30 | 20 августа
Определено место установки памятника Алексею Боголюбову в Саратове
09:00 | 20 августа
Капитальный ремонт старейшего поликлинического отделения Балаково вступает в заключительную
19:00 | 19 августа
Общественница отметила решимость и лидерские качества ветеранов СВО
18:29 | 19 августа
Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье
В Российской Федерации стартовала VI Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ — 2025»

Премия учреждена Всероссийской общественно-государственной организацией "Ассамблея народов России"с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.



Впервые Премия реализуется в два этапа: Окружной и Федеральный. Центром проведения Окружного этапа Приволжского Федерального округа выбрана Саратовская область.
Согласно Положению, выдвигаться на соискание Премии могут граждане Российской Федерации, представители общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики, представители волонтерских движений, учителя родного языка и родной литературе, авторы проектов в сфер развития культур народов России, журналисты и блоггеры, мастера народного творчества, организаторы этнобизнеса, представители общественных объединений по национальным видам спорта, руководители и участники творческих объединений.
Заявки можно подавать в семь номинаций Премии:
• За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия;
• За вклад в сохранение и развитие родных языков;
• За вклад в сохранение и развитие культуры народов России;
• За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики;
• За лучшие практики в сфере национальных отношений;
• За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях;
• Поколение Ум.

Торжественное награждение победителей конкурса Приволжского Федерального Округа пройдет в г.Саратове в октябре 2025г.