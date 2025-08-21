В Российской Федерации стартовала VI Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ — 2025»
Премия учреждена Всероссийской общественно-государственной организацией "Ассамблея народов России"с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.
Впервые Премия реализуется в два этапа: Окружной и Федеральный. Центром проведения Окружного этапа Приволжского Федерального округа выбрана Саратовская область.
Согласно Положению, выдвигаться на соискание Премии могут граждане Российской Федерации, представители общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики, представители волонтерских движений, учителя родного языка и родной литературе, авторы проектов в сфер развития культур народов России, журналисты и блоггеры, мастера народного творчества, организаторы этнобизнеса, представители общественных объединений по национальным видам спорта, руководители и участники творческих объединений.
Заявки можно подавать в семь номинаций Премии:
• За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия;
• За вклад в сохранение и развитие родных языков;
• За вклад в сохранение и развитие культуры народов России;
• За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики;
• За лучшие практики в сфере национальных отношений;
• За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях;
• Поколение Ум.
Торжественное награждение победителей конкурса Приволжского Федерального Округа пройдет в г.Саратове в октябре 2025г.
