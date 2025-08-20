20 августа 2025 СРЕДА
Новости
16:50 | 20 августа
Юрист подтверждает законность подготовительных работ по строительству школы в Ленинском районе
16:48 | 20 августа
За строительство современной школы в Молодежном собрали более двух тысяч подписей за три дня
14:53 | 20 августа
В области более 20 тысяч многодетных семей получили удостоверения единого образца
10:30 | 20 августа
Определено место установки памятника Алексею Боголюбову в Саратове
09:00 | 20 августа
Капитальный ремонт старейшего поликлинического отделения Балаково вступает в заключительную
19:00 | 19 августа
Общественница отметила решимость и лидерские качества ветеранов СВО
18:29 | 19 августа
Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье
17:30 | 19 августа
Саратовская молодежь объединилась для новых свершений на форуме «Вне зоны доступа»
16:30 | 19 августа
В Саратове во второй раз пройдет региональный форум «Креативный Саратов»
15:36 | 19 августа
В Саратовской области отремонтировали 75 крыш многоквартирных домов по программе капремонта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

За строительство современной школы в Молодежном собрали более двух тысяч подписей за три дня

Новости
За строительство современной школы в Молодежном собрали более двух тысяч подписей за три дня


Возобновленный сбор подписей за строительство новой школы у сквера «Территория детства» набирает невероятные обороты.

Как сообщили сторонники развития сквера в своем телеграм-канале, всего за 3 дня были собраны около 2300 подписей.

«Эта внушительная цифра — яркое доказательство того, как сильно наш район нуждается в современной школе, которая избавит детей от второй смены и подарит им возможность для полноценного развития.

Спасибо всем кто нас поддерживает, и помните — это только начало нашего общего дела!»

Жители отмечают, что несмотря на ожидаемые провокации и попытки помешать подготовке к строительству, поддержка горожан только крепнет.

«Вдохновляет то, с какой решимостью родители, бабушки, дедушки и все неравнодушные горожане выступают за будущее своих детей. Мы вместе доказываем, что желание обеспечить детям комфортные условия для учебы — это настоящий приоритет для большинства. Нас не остановить, ведь мы боремся за правое дело. Школе — быть!», - выразили уверенность активисты микрорайона Молодежный.