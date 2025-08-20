За строительство современной школы в Молодежном собрали более двух тысяч подписей за три дня

просмотров: 86

Возобновленный сбор подписей за строительство новой школы у сквера «Территория детства» набирает невероятные обороты.Как сообщили сторонники развития сквера в своем телеграм-канале, всего за 3 дня были собраны около 2300 подписей.«Эта внушительная цифра — яркое доказательство того, как сильно наш район нуждается в современной школе, которая избавит детей от второй смены и подарит им возможность для полноценного развития.Спасибо всем кто нас поддерживает, и помните — это только начало нашего общего дела!»Жители отмечают, что несмотря на ожидаемые провокации и попытки помешать подготовке к строительству, поддержка горожан только крепнет.«Вдохновляет то, с какой решимостью родители, бабушки, дедушки и все неравнодушные горожане выступают за будущее своих детей. Мы вместе доказываем, что желание обеспечить детям комфортные условия для учебы — это настоящий приоритет для большинства. Нас не остановить, ведь мы боремся за правое дело. Школе — быть!», - выразили уверенность активисты микрорайона Молодежный.