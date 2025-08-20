В области более 20 тысяч многодетных семей получили удостоверения единого образца

20 августа 2025 СРЕДА
Многодетные семьи в регионе продолжают получать удостоверения единого образца. Большая часть меняет старые удостоверения на документ единого образца, который можно использовать для получения региональных и федеральных мер поддержки по всей стране. Другая часть оформляет удостоверение впервые.

На сегодняшний день новый документ получили 21,8 тысячи многодетных семей.

«Удостоверение старого образца будет действительно до 1 января 2026 года. Заявление на его замену необходимо успеть подать до 1 декабря текущего года. Для этого следует обратиться в учреждение социальной поддержки населения по месту жительства. Многодетные семьи, получающие удостоверение впервые, могут оставить заявление через Госуслуги, МФЦ или также в учреждении соцподдержки», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.

В Саратовской области удостоверение выдается семье, имеющей трех и более детей до 18 лет, а также детей до 23 лет при условии обучения на очном отделении в образовательной организации, в том числе, в которых предусмотрена военная служба и служба в органах внутренних дел, признания ребенка инвалидом с детства независимо от факта обучения, а также призыва на военную службу для участия в специальной военной операции по мобилизации либо по контракту.

По всем возникающим вопросам о выдаче удостоверений можно обратиться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства, а также по единому номеру министерства труда и социальной защиты области: 8-800-775-21-09 .

Напомним, документ нового образца разработан в прошлом году по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.