Определено место установки памятника Алексею Боголюбову в Саратове

Памятник Алексею Петровичу Боголюбову в Саратове будет установлен в сквере имени основателя первого общедоступного музея в России на Театральной площади. Соответствующее решение одобрило культурное и архитектурное сообщество, а также профильный совет.

Ранее инициативу установки памятника в юбилейный для Радищевского музея год поддержал губернатор Роман Бусаргин. Глава региона сообщил, что для реализации этого проекта найдено финансирование за счет внебюджетных источников.

В рамках установки памятника в сквере также предусмотрены дополнительные работы по благоустройству. Имеющийся там розарий будет сохранен. В новом формате его интегрируют в оформление скульптурной композиции.