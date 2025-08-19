Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье

просмотров: 51

Учащиеся-менделеевцы школы поселка Михайловский и студенты-наставники проектов из СГТУ им. Гагарина Ю.А., а также руководитель саратовской команды профессор Елена Тихомирова примут участие в научно-исследовательской экспедиции в Мурманске. Об этом сегодня рассказали в минприроды Саратовской области.Юные экологи исследуют самые интересные места Мурманской области. Ребят ждут ключевые локации юбилейной Менделеевской экологической экспедиции: атомный ледокол «Ленин», село Териберка, ФГУП «Атомфлот», Кольская атомная электростанция, Лапландский природный заповедник.«Ребята познакомятся с особенностями природы этого замечательного края, освоят методы мониторинга водных объектов Арктики. В программе запланированы увлекательные исследования, экологические квесты, практикумы, ток-шоу, новые знакомства с единомышленниками и многое другое», - рассказала в преддверии поездки профессор Елена Тихомирова, заведующая кафедрой «Экология и техносферная безопасность» СГТУ имени Гагарина Ю.А.Напомним, проект «Менделеевские классы» разработан при поддержке ФГУП «Федеральный экологический оператор» Госкорпорации «Росатом» и является центром подготовки будущих специалистов в секторе реализации регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие».