19:00 | 19 августа
Общественница отметила решимость и лидерские качества ветеранов СВО
18:29 | 19 августа
Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье
17:30 | 19 августа
Саратовская молодежь объединилась для новых свершений на форуме «Вне зоны доступа»
16:30 | 19 августа
В Саратове во второй раз пройдет региональный форум «Креативный Саратов»
15:36 | 19 августа
В Саратовской области отремонтировали 75 крыш многоквартирных домов по программе капремонта
14:30 | 19 августа
Мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 11,9 тысячи жителей области
12:30 | 19 августа
Спорт - путь к восстановлению
11:29 | 19 августа
Возобновлен сбор подписей за строительство школы вблизи сквера «Территория детства»
11:00 | 19 августа
Точный диагноз в отделениях Балаковской районной поликлиники помогают «ставить» цифровые маммографы
11:00 | 19 августа
Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье

Новости
Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье


Учащиеся-менделеевцы школы поселка Михайловский и студенты-наставники проектов из СГТУ им. Гагарина Ю.А., а также руководитель саратовской команды профессор Елена Тихомирова примут участие в научно-исследовательской экспедиции в Мурманске. Об этом сегодня рассказали в минприроды Саратовской области.

Юные экологи исследуют самые интересные места Мурманской области. Ребят ждут ключевые локации юбилейной Менделеевской экологической экспедиции: атомный ледокол «Ленин», село Териберка, ФГУП «Атомфлот», Кольская атомная электростанция, Лапландский природный заповедник.

«Ребята познакомятся с особенностями природы этого замечательного края, освоят методы мониторинга водных объектов Арктики. В программе запланированы увлекательные исследования, экологические квесты, практикумы, ток-шоу, новые знакомства с единомышленниками и многое другое», - рассказала в преддверии поездки профессор Елена Тихомирова, заведующая кафедрой «Экология и техносферная безопасность» СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Напомним, проект «Менделеевские классы» разработан при поддержке ФГУП «Федеральный экологический оператор» Госкорпорации «Росатом» и является центром подготовки будущих специалистов в секторе реализации регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие».