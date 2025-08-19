Саратовская молодежь объединилась для новых свершений на форуме «Вне зоны доступа»

просмотров: 65

18 августа завершил работу молодежный форум «Вне зоны доступа», ставший платформой для обмена опытом и генерации новых идей. В мероприятии, проходившем близ села Белогорское, приняли участие более 100 специалистов сферы молодежной политики, представителей вузов и колледжей, лидеров некоммерческого сектора и активная молодежь из муниципальных образований Саратовской области.На четыре дня участники погрузились в насыщенную программу, включающую лекции, мастер-классы, тренинги и квесты. Основной фокус был направлен на развитие внутреннего молодёжного туризма, формирование активной гражданской позиции и вовлечение молодежи в социально значимые проекты.Кульминацией мероприятия стала защита проектных работ по пяти ключевым направлениям: экология, спорт, туризм, культура, образование и молодежная политика. Команды представили свои идеи экспертам, получив ценные рекомендации для дальнейшей работы.Все участники форума получили сертификаты, а команда-победитель – ценный приз. Ярким завершением мероприятия стал концерт кавер-групп «Каспий» и «Поп Топ», подаривший незабываемые эмоции и вдохновение для будущих свершений.Напомним, форум был организован при поддержке Правительства Саратовской области, МАУ «Многофункциональный молодежный центр» Красноармейского муниципального района и Саратовской областной организации Российского Союза молодежи. Мероприятие проводилось в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в соответствии с программой комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых».