19 августа 2025 ВТОРНИК
19:00 | 19 августа
Общественница отметила решимость и лидерские качества ветеранов СВО
18:29 | 19 августа
Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье
17:30 | 19 августа
Саратовская молодежь объединилась для новых свершений на форуме «Вне зоны доступа»
16:30 | 19 августа
В Саратове во второй раз пройдет региональный форум «Креативный Саратов»
15:36 | 19 августа
В Саратовской области отремонтировали 75 крыш многоквартирных домов по программе капремонта
14:30 | 19 августа
Мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 11,9 тысячи жителей области
12:30 | 19 августа
Спорт - путь к восстановлению
11:29 | 19 августа
Возобновлен сбор подписей за строительство школы вблизи сквера «Территория детства»
11:00 | 19 августа
Точный диагноз в отделениях Балаковской районной поликлиники помогают «ставить» цифровые маммографы
11:00 | 19 августа
Точный диагноз в отделениях Балаковской районной поликлиники помогают «ставить» цифровые маммографы
Саратовская молодежь объединилась для новых свершений на форуме «Вне зоны доступа»

Саратовская молодежь объединилась для новых свершений на форуме «Вне зоны доступа»


18 августа завершил работу молодежный форум «Вне зоны доступа», ставший платформой для обмена опытом и генерации новых идей. В мероприятии, проходившем близ села Белогорское, приняли участие более 100 специалистов сферы молодежной политики, представителей вузов и колледжей, лидеров некоммерческого сектора и активная молодежь из муниципальных образований Саратовской области.

На четыре дня участники погрузились в насыщенную программу, включающую лекции, мастер-классы, тренинги и квесты. Основной фокус был направлен на развитие внутреннего молодёжного туризма, формирование активной гражданской позиции и вовлечение молодежи в социально значимые проекты.

Кульминацией мероприятия стала защита проектных работ по пяти ключевым направлениям: экология, спорт, туризм, культура, образование и молодежная политика. Команды представили свои идеи экспертам, получив ценные рекомендации для дальнейшей работы.

Все участники форума получили сертификаты, а команда-победитель – ценный приз. Ярким завершением мероприятия стал концерт кавер-групп «Каспий» и «Поп Топ», подаривший незабываемые эмоции и вдохновение для будущих свершений.

Напомним, форум был организован при поддержке Правительства Саратовской области, МАУ «Многофункциональный молодежный центр» Красноармейского муниципального района и Саратовской областной организации Российского Союза молодежи. Мероприятие проводилось в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в соответствии с программой комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых».