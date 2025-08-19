19 августа 2025 ВТОРНИК
Новости
19:00 | 19 августа
Общественница отметила решимость и лидерские качества ветеранов СВО
18:29 | 19 августа
Менделеевцы из Саратовской области отправляются в Заполярье
17:30 | 19 августа
Саратовская молодежь объединилась для новых свершений на форуме «Вне зоны доступа»
16:30 | 19 августа
В Саратове во второй раз пройдет региональный форум «Креативный Саратов»
15:36 | 19 августа
В Саратовской области отремонтировали 75 крыш многоквартирных домов по программе капремонта
14:30 | 19 августа
Мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 11,9 тысячи жителей области
12:30 | 19 августа
Спорт - путь к восстановлению
11:29 | 19 августа
Возобновлен сбор подписей за строительство школы вблизи сквера «Территория детства»
11:00 | 19 августа
Точный диагноз в отделениях Балаковской районной поликлиники помогают «ставить» цифровые маммографы
11:00 | 19 августа
В Саратове во второй раз пройдет региональный форум «Креативный Саратов»

В Саратове во второй раз пройдет региональный форум «Креативный Саратов»

19 сентября в Саратове состоится главное региональное событие в области креативных индустрий – форум «Креативный Саратов». Организаторы – министерство инвестиционной политики и Корпорация развития Саратовской области.

«Форум проводится нами уже во второй раз. В прошлом году он собрал около 350 участников. На одной площадке встретились федеральные эксперты, органы региональной власти и представители креативных индустрий, чтобы обозначить основные направления развития креативной сферы. В рамках форума состоялось открытие третьего в стране регионального Клуба продюсеров, который помог объединить наше креативное сообщество. Уверены, что предстоящий форум также послужит развитию креативных индустрий Саратовской области», - рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

В этом году посетителей форума ждут не только выступления ведущих экспертов России в сфере развития креатива, но и представителей крупных отечественных брендов и корпораций. Также участники смогут увидеть выставку-продажу саратовских дизайнеров, а на очередном заседании Клуба продюсеров пройдет презентация региональных брендов.