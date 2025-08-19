В Саратове во второй раз пройдет региональный форум «Креативный Саратов»

просмотров: 69

19 сентября в Саратове состоится главное региональное событие в области креативных индустрий – форум «Креативный Саратов». Организаторы – министерство инвестиционной политики и Корпорация развития Саратовской области.«Форум проводится нами уже во второй раз. В прошлом году он собрал около 350 участников. На одной площадке встретились федеральные эксперты, органы региональной власти и представители креативных индустрий, чтобы обозначить основные направления развития креативной сферы. В рамках форума состоялось открытие третьего в стране регионального Клуба продюсеров, который помог объединить наше креативное сообщество. Уверены, что предстоящий форум также послужит развитию креативных индустрий Саратовской области», - рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.В этом году посетителей форума ждут не только выступления ведущих экспертов России в сфере развития креатива, но и представителей крупных отечественных брендов и корпораций. Также участники смогут увидеть выставку-продажу саратовских дизайнеров, а на очередном заседании Клуба продюсеров пройдет презентация региональных брендов.