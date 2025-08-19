Спорт - путь к восстановлению

просмотров: 74

Как сообщает министерство спорта области, на базе реабилитационно-восстановительного центра в спорткомплексе «Кристалл» проходят спортивно-восстановительные сборы для участников специальной военной операции.Благодаря поддержке губернатора области Романа Викторовича Бусаргина спорткомплекс «Кристалл» располагает всеми условиями для реабилитации.Сборы проходят под руководством квалифицированных специалистов, а также с участием воспитанников школы «Риф» и отделений по адаптивным видам спорта школ олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» и «Надежда Губернии».Профессиональные спортсмены делятся с бойцами опытом участие в адаптивных фестивалях и соревнованиях, а также проводят мастер-классы и показательные выступления.Сборы помогают участникам СВО не только восстановить силы, но и найти вид спорта по душе. Впереди — формирование команд, которые будут представлять регион на спортивных фестивалях.Получить информацию о том, как стать участником сбора или пройти 2-х недельный курс реабилитации в спорткомплексе, можно по номерам телефонов 8(8452)44-47-60 и 8-900-167-06-18.