19 августа 2025 ВТОРНИК
Новости
14:30 | 19 августа
Мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 11,9 тысячи жителей области
12:30 | 19 августа
Спорт - путь к восстановлению
11:29 | 19 августа
Возобновлен сбор подписей за строительство школы вблизи сквера «Территория детства»
11:00 | 19 августа
Точный диагноз в отделениях Балаковской районной поликлиники помогают «ставить» цифровые маммографы
11:00 | 19 августа
Точный диагноз в отделениях Балаковской районной поликлиники помогают «ставить» цифровые маммографы
10:00 | 19 августа
«Палитру ремесел» посетили более 20 тысяч человек
09:00 | 19 августа
В Татищевском районе зацвели первые лавандовые поля
22:17 | 18 августа
Ветераны СВО из Саратовской области отправились на «Кубок Защитников Отечества»
15:30 | 18 августа
Саратовские ветераны СВО проверили свою рыбацкую удачу на первом рыболовном фестивале
14:30 | 18 августа
Учёные на трале "Василий Васильев" две недели будут изучать Волгу
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Спорт - путь к восстановлению

Новости / Спорт
Спорт - путь к восстановлению


Как сообщает министерство спорта области, на базе реабилитационно-восстановительного центра в спорткомплексе «Кристалл» проходят спортивно-восстановительные сборы для участников специальной военной операции.

Благодаря поддержке губернатора области Романа Викторовича Бусаргина спорткомплекс «Кристалл» располагает всеми условиями для реабилитации.

Сборы проходят под руководством квалифицированных специалистов, а также с участием воспитанников школы «Риф» и отделений по адаптивным видам спорта школ олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» и «Надежда Губернии».

Профессиональные спортсмены делятся с бойцами опытом участие в адаптивных фестивалях и соревнованиях, а также проводят мастер-классы и показательные выступления.

Сборы помогают участникам СВО не только восстановить силы, но и найти вид спорта по душе. Впереди — формирование команд, которые будут представлять регион на спортивных фестивалях.

Получить информацию о том, как стать участником сбора или пройти 2-х недельный курс реабилитации в спорткомплексе, можно по номерам телефонов 8(8452)44-47-60 и 8-900-167-06-18.