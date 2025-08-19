«Палитру ремесел» посетили более 20 тысяч человек

просмотров: 94

17 августа в Саратове завершился трехдневный VIII Всероссийский фестиваль «Палитра ремесел». Работу арт-ярмарки и площадок фестиваля посетили более 20000 человек. Прошло более 200 мастер-классов по 100 различным направлениям для взрослых и детей. Интерес для себя смогли найти все без исключения – от ценителей и коллекционеров изделий декоративно-прикладного искусства, филологов, краеведов и музыкантов до спортсменов.Более 600 мастеров и художников со всей России и Республики Казахстан представили сотни наименований изделий ручной работы, были показаны модные коллекции одежды и аксессуаров. Работала художественная выставка и площадка «Ресайкл». На площадке «Традиция» прошли народные гуляния, вечёрки с танцами, народными играми. Посетители с удовольствием задерживались на игровых и спортивных площадках. С огромным успехом дебютировала новая локация фестиваля – литературно-краеведческая гостиная.В этом году в рамках фестиваля были организованы 2 конкурса – для юных вязальщиков и для художников.«Проведение таких масштабных фестивалей является важным инструментом для развития ремесленного сектора, что предусмотрено нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». То, что фестиваль проходит в восьмой раз, а количество участников продолжает ежегодно расти говорит о его востребованности и значимости. Такие события вносят важный вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры, создают узнаваемый стиль региона, раскрывают его туристический потенциал», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Слова благодарности и живые эмоции выразили гости и участники творческого действа.«Хочу выразить огромную благодарность за организацию фестиваля, за формат мероприятия, за общий позитивный настрой волонтёров, помощников и посетителей фестиваля! Всем желаю удачи, новых идей и ждём следующих встреч!» - отметила участница фестиваля из Самары Ольга Бессонова.«Огромная благодарность за прекрасный фестиваль! Восторг и гордость за мастеров!» - поделилась впечатлением саратовчанка Марина Шагаева.«Спасибо всем участникам фестиваля за их творчество, за красоту, которую щедро дарят людям! Спасибо организаторам. Будем ждать следующий фестиваль!» - поблагодарила мастеров и организаторов Ирина Туракина из Воронежа.