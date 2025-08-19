19 августа 2025 ВТОРНИК
14:30 | 19 августа
Мобильные бригады центров соцобслуживания доставили на диспансеризацию 11,9 тысячи жителей области
12:30 | 19 августа
Спорт - путь к восстановлению
11:29 | 19 августа
Возобновлен сбор подписей за строительство школы вблизи сквера «Территория детства»
11:00 | 19 августа
Точный диагноз в отделениях Балаковской районной поликлиники помогают «ставить» цифровые маммографы
11:00 | 19 августа
Точный диагноз в отделениях Балаковской районной поликлиники помогают «ставить» цифровые маммографы
10:00 | 19 августа
«Палитру ремесел» посетили более 20 тысяч человек
09:00 | 19 августа
В Татищевском районе зацвели первые лавандовые поля
22:17 | 18 августа
Ветераны СВО из Саратовской области отправились на «Кубок Защитников Отечества»
15:30 | 18 августа
Саратовские ветераны СВО проверили свою рыбацкую удачу на первом рыболовном фестивале
14:30 | 18 августа
Учёные на трале "Василий Васильев" две недели будут изучать Волгу
17 августа в Саратове завершился трехдневный VIII Всероссийский фестиваль «Палитра ремесел». Работу арт-ярмарки и площадок фестиваля посетили более 20000 человек. Прошло более 200 мастер-классов по 100 различным направлениям для взрослых и детей. Интерес для себя смогли найти все без исключения – от ценителей и коллекционеров изделий декоративно-прикладного искусства, филологов, краеведов и музыкантов до спортсменов.

Более 600 мастеров и художников со всей России и Республики Казахстан представили сотни наименований изделий ручной работы, были показаны модные коллекции одежды и аксессуаров. Работала художественная выставка и площадка «Ресайкл». На площадке «Традиция» прошли народные гуляния, вечёрки с танцами, народными играми. Посетители с удовольствием задерживались на игровых и спортивных площадках. С огромным успехом дебютировала новая локация фестиваля – литературно-краеведческая гостиная.

В этом году в рамках фестиваля были организованы 2 конкурса – для юных вязальщиков и для художников.

«Проведение таких масштабных фестивалей является важным инструментом для развития ремесленного сектора, что предусмотрено нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». То, что фестиваль проходит в восьмой раз, а количество участников продолжает ежегодно расти говорит о его востребованности и значимости. Такие события вносят важный вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры, создают узнаваемый стиль региона, раскрывают его туристический потенциал», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Слова благодарности и живые эмоции выразили гости и участники творческого действа.

«Хочу выразить огромную благодарность за организацию фестиваля, за формат мероприятия, за общий позитивный настрой волонтёров, помощников и посетителей фестиваля! Всем желаю удачи, новых идей и ждём следующих встреч!» - отметила участница фестиваля из Самары Ольга Бессонова.

«Огромная благодарность за прекрасный фестиваль! Восторг и гордость за мастеров!» - поделилась впечатлением саратовчанка Марина Шагаева.

«Спасибо всем участникам фестиваля за их творчество, за красоту, которую щедро дарят людям! Спасибо организаторам. Будем ждать следующий фестиваль!» - поблагодарила мастеров и организаторов Ирина Туракина из Воронежа.